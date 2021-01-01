حماس: دعم أبطال "عملية جلبوع" واجب على شعبنا

غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي حسام بدران، أن من الواجب على كل أبناء شعبنا في الضفة الغربية أن يوفروا لأبطال "عملية جلبوع" الحماية والدعم والإسناد.

وأكد "بدران" أن ما حصل اليوم هو ضرب للمنظومة الأمنية الإسرائيلية من نقطة صفر، يضاف إلى ما أنجزته المقاومة مؤخرا في قطاع غزة، ليلتحم الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده ضد الاحتلال.

وأضاف أن هذا اليوم فلسطيني بامتياز نشعر فيه بالفرح والفخر، ونرفع رأسنا عاليا بهذا الإنجاز الذي قام به مجموعة من أبطالنا في سجون الاحتلال، وهو ما يمثل قدرة حقيقية على الإنجاز مع صفر الإمكانات، ولكنها الإرادة القوية والوضوح في الرؤية والثبات والاستعداد للتضحية".

وتابع بأن شعبنا يقول لهذا المحتل الغاصب إن هذه الأرض أرضنا، ونحن أصحاب الحق وأنت إلى زوال، وكل إمكاناتك وقدراتك وكل الدعم الخارجي لن يوفر لك الأمن والأمان.

وتمنى "بدران" لأبطال عملية جلبوع السلامة والأمن، وأكد أنه واجب على كل أبناء شعبنا في الضفة الغربية أن يوفروا لهم الحماية والدعم والإسناد ليستمروا في طريقهم في مقاومة الاحتلال على طريق تحرير الأسرى، كل الأسرى.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن نجاح 6 أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد مدى الحياة، بالهرب من سجن "جلبوع" شديد التحصين، شمال فلسطين المحتلة.

والأسرى الذين تمكنوا من الهرب هم: "محمود عبد الله عارضة (46 عاما) محكوم مدى الحياة، ومحمد قاسم عارضة (39 عامًا) محكوم مدى الحياة، ويعقوب محمود قادري (49 عامًا) محكوم مدى الحياة، وأيهم نايف كممجي (35 عامًا) محكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي (46 عامًا)، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عامًا)، وجميعهم من جنين".