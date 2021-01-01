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النائب العام يختتم زيارة عمل رسمية لجمهورية تركيا

الإثنين 06 سبتمبر 2021 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يختتم زيارة عمل رسمية لجمهورية تركيا



رام الله /سما/

 اختتم النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الاثنين، زيارة عمل رسمية لجمهورية تركيا، بدعوة من رئيس محكمة النقض التركية المستشار محمد أكارجا، للمشاركة في أعمال افتتاح محكمة النقض في أنقرة وإطلاق العام القضائي في تركيا، والذي عقد تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وخلال كلمته في مؤتمر إطلاق العام القضائي الجديد في تركيا، بارك الخطيب لجمهورية تركيا افتتاح العام القضائي، والمقر الجديد لمحكمة النقض في أنقرة، مؤكدًا أن هذا الجمع الدولي وسعيهم لمشاركة الخبرات والتجارب القضائية الدولية يهدف إلى إثراء وتطوير الأنظمة القضائية بخصوصيتها الوطنية، لما لذلك من تثبيت لسيادة القانون وصون الحريات والحفاظ على الحقوق.

وأشار إلى أن ظروف جائحة كورونا وضعت الأنظمة القضائية الدولية أمام تحديات استثنائية، وأصبحنا جميعًا نسعى نحو تطوير الاستراتيجيات لمكنونات العملية القضائية، مرسّخين التطور التكنولوجي في خدمة عملية التقاضي لضمان سيادة القانون.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الخطيب، المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا التركية المستشار بكير شاهين، وبحث معه تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة ما بين النيابتين، لما لها من أهمية في تعزيز مفهوم التصدي للجريمة بكافة أشكالها، وذلك من خلال المساعدة القضائية وتبادل الخبرات والتدريب في كافة المجالات، معربًا عن إعجابه بالتطورات الحاصلة في الجانب القضائي التركي، كما التقى مع كل من رئيس محكمة النقض المستشار محمد أكارجا، ورئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك فوزي أوغلو، وبحث معهما سبل تعزيز التعاون المشترك.

ورافق النائب العام خلال الزيارة، سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، ورئيس النيابة العامة ناصر جرار.

#النائب العام #المستشار أكرم الخطيب #جمهورية تركيا

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