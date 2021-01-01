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الاحتلال يفرج عن الأسير عبدالله زكارنة من جنين

الإثنين 06 سبتمبر 2021 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الأسير عبدالله زكارنة من جنين



جنين /سما/

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الأسير عبدالله عفيف زكارنة من جنين، بعد أن أمضى 14 شهرًا رهن الاعتقال الإداري.

وقال الأسير المحرر زكارنة، إن الأسرى، خاصة الإداريين، يناشدون كافة المؤسسات الحقوقية التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري، التي أصبحت “سيفًا مسلطًا عليهم”.

وأضاف، أن كافة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وعددهم ما يزيد عن 550 أسيرا، يستعدون لتنفيذ خطوات احتجاجية، بدءًا بمقاطعة محاكم الاحتلال، ومن ثم الشروع بإضراب عن الطعام.

والأسير زكارنة، أمضى أكثر من 8 سنوات رهن الاعتقال الإداري والأحكام التعسفية.

#سلطات الاحتلال #الأسير عبدالله زكارنة

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