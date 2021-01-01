الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه أمر حبس بقيمة مليون ونصف شيقل في رام الله

رام الله /سما/

قبضت الشرطة اليوم على مطلوب للعدالة صادر بحقه أمر حبس بقيمة مليون ونصف شيكل خلال عمل مشترك بين شرطة محافظة رام الله والبيرة وشرطة ضواحي القدس وشرطة محافظة بيت لحم في منطقة ضواحي القدس.

وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعـلام بالشرطـة، بأنه وبناءً على معلومات توافرت لدى الشرطة حول وجود شخص مطلوب للعدالة صادر بحقه أمر حبس بقيمة مليون ونصف شيقل وفار من وجه العدالة منذ 3 سنوات داخل منطقة ضواحي القدس وخلال عمل مشترك بين الشرطة القضائية بشرطة محافظة رام الله والبيرة والشرطة القضائية بشرطة ضواحي القدس وشرطة محافظة بيت لحم تم تحديد موقع الشخص المطلوب.

على الفور تحركت قوة من الشرطة القضائية بشرطة محافظة رام الله والبيرة والشرطة القضائية بشرطة ضواحي القدس لمكان تواجده داخل منطقة ضواحي القدس وقبضت عليه .

وتم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً