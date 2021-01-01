  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه أمر حبس بقيمة مليون ونصف شيقل في رام الله

الإثنين 06 سبتمبر 2021 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه أمر حبس بقيمة مليون ونصف شيقل في رام الله



رام الله /سما/

قبضت الشرطة اليوم على مطلوب للعدالة صادر بحقه أمر حبس بقيمة مليون ونصف شيكل خلال عمل مشترك بين شرطة محافظة رام الله والبيرة وشرطة ضواحي القدس وشرطة محافظة بيت لحم في منطقة ضواحي القدس. 

وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعـلام بالشرطـة، بأنه وبناءً على معلومات توافرت لدى الشرطة حول وجود شخص مطلوب للعدالة صادر بحقه أمر حبس بقيمة مليون ونصف شيقل وفار من وجه العدالة منذ 3 سنوات داخل منطقة ضواحي القدس وخلال عمل مشترك بين الشرطة القضائية بشرطة محافظة رام الله والبيرة والشرطة القضائية  بشرطة ضواحي القدس وشرطة محافظة بيت لحم  تم تحديد موقع الشخص المطلوب.

على الفور تحركت قوة من الشرطة القضائية بشرطة محافظة رام الله والبيرة  والشرطة القضائية بشرطة ضواحي القدس  لمكان تواجده داخل منطقة ضواحي القدس وقبضت عليه .

وتم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً

#الشرطة الفلسطينية #القبض على مطلوبين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تنشر تفاصيل مثيرة حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن “جلبوع”

بينهم من معتقلي الجهاد وزكريا الزبيدي.. صور : هروب 6 أسرى من سجن "جلبوع" عبر حفر نفق

الشرطة الإسرائيلية تزعم : لم يحفر الاسرى نفق داخل السجن و هكذا هربوا ..

بيان صادر عن السفير القطري "العمادي" وهذا أهم ما جاء فيه ..

احتفالات في جنين .. صور : أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل البحث عن الأسرى الهاربين

أحدها قادم من إسرائيل والآخر يتضمن "طبيبا نفسيا".. وفود واشنطن لسعيّد تثير جدلا واسعا

تعرف على عمليات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلالين البريطاني والإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

-

عملية الهروب وصدمة المؤسسة الإسرائيلية: "الشرطية نائمة.. سيارة هروب في انتظارهم"

الرئيس عباس يهاتف نظيره الاسرائيلي ووزير جيشه..

الجهاد تهدد: أي محاولة لاغتيال أبطال عملية انتزاع الحرية سيدفع الاحتلال ثمنها غاليا

الكشف عن تفاصيل "مثيرة" حول عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية