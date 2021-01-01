الرئيس عباس يهاتف نظيره الاسرائيلي ووزير جيشه..

رام الله /سما/

ذكرت مصادر اعلامية اسرائيلية، مساء اليوم، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ووزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس.

وأفاد موقع واللا الاسرائيلي، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصل بوزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس الليلة وهنأنه بالسنة العبرية والأعياد.

وقال مكتب غانتس إن الجانبين ناقشا ضرورة تعزيز العلاقات في العام المقبل وتمنى كل منهما للآخر عاما من الصحة والازدهار الاقتصادي والاستقرار الأمني.

فيما أشارت صحيفة يديعوت الاسرائيلية، الى أن الرئيس الفلسطيني ابو مازن اتصل بنظيره الاسرائيلي هرتصوغ وهنأه بالسنة الجديدة والأعياد العبرية.

ونوهت الصحيفة، الى أن الشخص الذي نسق الاتصال هو منسق عمليات الحكومة في مناطق السلطة اللواء غسان عليان، موضحة الى أن هذه هي المحادثة الثانية بين الاثنين منذ تولي هرتصوغ منصبه