ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل لـ20.8 مليون دولار

القدس المحتلة /سما/

أفاد مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي، نقلاً عن مسؤول بوزارة الخارجية، يوناتان جونين، أن التبادل التجاري مع المغرب انتقل من 14.9 مليون دولار إلى 20.8 مليون دولار.



وسجل حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل والدول العربية زيادة كبيرة بعد توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل، على خلفية الاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.



كما عرفت المبادلات التجارية بين تل أبيب وباقي الدول العربية التي وقعت معها اتفاقيات تطبيع ارتفاعًا قويًا بعد تقوية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.



وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قد قام بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، خلال زيارته إلى العاصمة الرباط في شهر أغسطس/آب المنصرم.



ووقع الجانبان المغربي والإسرائيلي، مذكرة تفاهم من أجل إحداث آلية للتشاور السياسي، والغرض منها هو اكتشاف الأوجه المختلفة للتعاون، سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو إزاء مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية.



وفي المنحى نفسه، وقع الوزيران على اتفاقيتين أخريين؛ تهم الأولى مجال الثقافة والشباب والرياضة، فيما تنصب الأخرى على تعزيز التعاون في مجال الطيران