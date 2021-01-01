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خوفاً من وصول الأسرى الستة للقطاع.. الاحتلال ينشر حواجز في غلاف غزة

الإثنين 06 سبتمبر 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
خوفاً من وصول الأسرى الستة للقطاع.. الاحتلال ينشر حواجز في غلاف غزة



القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الإثنين، إن الاحتلال أقام حواجز "طيارة" على الطرق المؤدية إلى محيط غزة، خوفًا من وصول الأسرى الستة الذين تحرروا من السجن إلى القطاع.

وفي وقتٍ سابق لم تستبعد الصحيفة خيار الهرب نحو غزة رغم كونه صعباً جداً نتيجة للجدار الفاصل الذي يصعب عبوره، مستكملة: "بعض الأسرى نجح بالفعل في القيام بذلك، وهذا خيار موجود لكنه ضعيف".

واعتبرت أن أي مواجهة مع الأسرى الفلسطينيين أو قتلهم في محاولة لاعتقالهم، سيؤدي إلى انتقام فصائل المقاومة في قطاع غزة بإطلاق الصواريخ على "إسرائيل" أو من لبنان ويجرنا إلى مواجهة.

وبحسب الصحيفة فإنه من المحتمل أن يكون التخطيط لعملية الهروب من سجن "جلبوع" استغرق شهوراً أو سنوات، ولا ينتهي ذلك بالهروب فقط بل بالمرحلة التالية له حيث يعرف الأسرى أن ذهابهم للضفة يعني أنهم في أكثر الأماكن خطورة بالنسبة لهم وكشفهم، وذلك سيجعل احتمالية القبض عليهم عاجلاً أم آجلاً، وماذا بإمكانهم أن يفعلوا.

وتابعت: "الأسرى الذين تحرروا لديهم عدة خيارات وهي الحصول على دعم خارجي من سلاح وذخيرة ومحاولة اختطاف إسرائيليين، ورهن إطلاق سراحهم مقابل نقل الأسرى إلى دولة عربية، ويتطلب ذلك مساعدة من مسؤولين بجنين".

#اسرائيل #حدود غزة #قطاع غزة #الجيش الإسرائيلي #الهروب من سجن جلبوع

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