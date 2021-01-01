  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطيراوي يُعقب على فرار 6 أسرى من سجن "جلبوع"

الإثنين 06 سبتمبر 2021 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيراوي يُعقب على فرار 6 أسرى من سجن "جلبوع"



رام الله /سما/

أصدر اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بيانا صحفيا مساء يوم الإاثنين، حول تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع الواقع قرب قرية بيسان شمال "إسرائيل".

وقال الطيراوي في تصريحٍ صحفي: "إنّ  هؤلاء الأبطال الاستثنائيين حولوا المستحيل إلى مجرد احتمال وكسروا سطوة المحتل وأمنه ومنظومته القمعية، وانتصروا لأنفسهم ولشعبهم ولفلسطينهم، وخرجوا من زنزانتهم بعد أن شقوا الأرض إلى شمس الحرية، وحملهم التراب المعافى في بيسان إلى حيث يعلنون انتصارهم وهزيمة المحتل على أرض فلسطين التاريخية كلها".

وأضاف: "أنّ هذا هو النموذج الوحيد العابر لمنظومات الأمن الحديثة، ولنظم الاستعمار الباقية، هؤلاء الثلة الماجدة من الأسرى البواسل صنعوا فعلاً خارقاً للمستحيل، وأكدوا بأن قوة الإرادة والعزيمة، والإيمان بالحق وحتمية النصر، والاستعداد التام للتضحية، قادرة على هزيمة الاحتلال".

وتابع: "إنّ عملية جلبوع جعلت سلاح الاحتلال النووي والجوي والبري والبحري، صفراً في معركة لم يستطع فيها حتى أن يرى خصمه، وفشلت راداراته الإلكترونية من رصد نبض قلوب المناضلين الأحرار لأنه يدق برسم فلسطين، وساعة صفرهم كانت بتوقيت القدس العاصمة".

وشدد على ضرورة الاستفادة وطنياً من درس الأسرى الأحرار هذا، الذي له ما له، وليس عليه شيء، وهو درس مفتوح على احتمالات النصر فقط، ولا هزيمة فيه، فهو الفعل الذي فوق كل فعل وقول، وهو مدرسة المؤمنين بفلسطين من مائها إلى مائها، ومن رأس ناقورتها إلى أم الرشراش، خالصة من غير سوء".

واختتم الطيراوي، حديثه بالقول: "سلام على فعلكم البهي أيها الكرام، أيها الفدائيون في الزمن الذي عز فيه الرجال، انتزعتم حريتكم بسواعدكم، فسادت كرامة البلاد، وبوركت عظمة الفكرة، وعقولكم الجمرة، وقلوبكم الحرة".

#توفيق الطيراوي #السجون الاسرائيلية #الاسرى الفلسطينيين #الهروب من سجن جلبوع

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تنشر تفاصيل مثيرة حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن “جلبوع”

بينهم من معتقلي الجهاد وزكريا الزبيدي.. صور : هروب 6 أسرى من سجن "جلبوع" عبر حفر نفق

الشرطة الإسرائيلية تزعم : لم يحفر الاسرى نفق داخل السجن و هكذا هربوا ..

بيان صادر عن السفير القطري "العمادي" وهذا أهم ما جاء فيه ..

صحيفة عبرية تتساءل: ما الذي أوجع قشوع حتى وصف نفسه بـ”الفلسطيني المرتحل”؟

احتفالات في جنين .. صور : أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل البحث عن الأسرى الهاربين

أحدها قادم من إسرائيل والآخر يتضمن "طبيبا نفسيا".. وفود واشنطن لسعيّد تثير جدلا واسعا

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل "مثيرة" حول عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

جلبوع

يديعوت: مقاتلو الجهاد الاسلامي حولوا سجن “جلبوع” المحصن إلى مجرد أسوار واهية

النخالة معلقاً على عملية هروب الاسرى من "جلبوع" : لا نريد أن يقال إن هناك من ساعد الاحتلال في ملاحقتهم ..

جلبوع

تعرف على عمليات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلالين البريطاني والإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية