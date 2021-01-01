الطيراوي يُعقب على فرار 6 أسرى من سجن "جلبوع"

رام الله /سما/

أصدر اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بيانا صحفيا مساء يوم الإاثنين، حول تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع الواقع قرب قرية بيسان شمال "إسرائيل".

وقال الطيراوي في تصريحٍ صحفي: "إنّ هؤلاء الأبطال الاستثنائيين حولوا المستحيل إلى مجرد احتمال وكسروا سطوة المحتل وأمنه ومنظومته القمعية، وانتصروا لأنفسهم ولشعبهم ولفلسطينهم، وخرجوا من زنزانتهم بعد أن شقوا الأرض إلى شمس الحرية، وحملهم التراب المعافى في بيسان إلى حيث يعلنون انتصارهم وهزيمة المحتل على أرض فلسطين التاريخية كلها".

وأضاف: "أنّ هذا هو النموذج الوحيد العابر لمنظومات الأمن الحديثة، ولنظم الاستعمار الباقية، هؤلاء الثلة الماجدة من الأسرى البواسل صنعوا فعلاً خارقاً للمستحيل، وأكدوا بأن قوة الإرادة والعزيمة، والإيمان بالحق وحتمية النصر، والاستعداد التام للتضحية، قادرة على هزيمة الاحتلال".

وتابع: "إنّ عملية جلبوع جعلت سلاح الاحتلال النووي والجوي والبري والبحري، صفراً في معركة لم يستطع فيها حتى أن يرى خصمه، وفشلت راداراته الإلكترونية من رصد نبض قلوب المناضلين الأحرار لأنه يدق برسم فلسطين، وساعة صفرهم كانت بتوقيت القدس العاصمة".

وشدد على ضرورة الاستفادة وطنياً من درس الأسرى الأحرار هذا، الذي له ما له، وليس عليه شيء، وهو درس مفتوح على احتمالات النصر فقط، ولا هزيمة فيه، فهو الفعل الذي فوق كل فعل وقول، وهو مدرسة المؤمنين بفلسطين من مائها إلى مائها، ومن رأس ناقورتها إلى أم الرشراش، خالصة من غير سوء".

واختتم الطيراوي، حديثه بالقول: "سلام على فعلكم البهي أيها الكرام، أيها الفدائيون في الزمن الذي عز فيه الرجال، انتزعتم حريتكم بسواعدكم، فسادت كرامة البلاد، وبوركت عظمة الفكرة، وعقولكم الجمرة، وقلوبكم الحرة".