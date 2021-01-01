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إدارة السجون الاسرائيلية تجري تنقلات واسعة في صفوف الأسرى الفلسطينيين

الإثنين 06 سبتمبر 2021 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة السجون الاسرائيلية تجري تنقلات واسعة في صفوف الأسرى الفلسطينيين



رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال أجرت تنقلات كبيرة في صفوف الأسرى في السجون، وحولت عددا كبيرا منهم الى الزنازين، كما تم تحويل القياديين زيد بسيسو، وأنس جرادات إلى تحقيق الجلمة.

وبينت الهيئة في بيان مساء اليوم الاثنين، أن إدارة سجون الاحتلال امتنعت من توزيع وجبات الطعام على الأسرى في العديد من السجون والمعتقلات، وعملت على إفراغ سجن جلبوع بالكامل من الاسرى ونقلهم الى جهات غير معلومة.

وأشارت إلى أنه تم توزيع أسرى قسم (2) في سجن جلبوع، وهم المحكومون بالسجن المؤبد على سجون ريمون ونفحة والنقب، إضافة إلى تسكير كامل للسجون والمعتقلات من قبل الإدارة.

وكان ستة أسرى فلسطينيين، تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع قرب بيسان، فجر اليوم الإثنين، عن طريق نفق حفروه داخل المعتقل، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

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