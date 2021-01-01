  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غرفة تجارة نابلس وجمعية “جهود” تبحثان افاق التعاون لتنفيذ مشروع تدريبي يتعلق بصناعة الاثاث

الإثنين 06 سبتمبر 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرفة تجارة نابلس وجمعية “جهود” تبحثان افاق التعاون لتنفيذ مشروع تدريبي يتعلق بصناعة الاثاث



نابلس /سما/

عقد في غرفة تجارة وصناعة نابلس، اليوم الاثنين، اجتماع بين الغرفة وجمعية جهود للتنمية المجتمعية والريفية، تم خلاله بحث آليات التعاون المشترك لتنفيذ برنامج تدريبي مهني في قطاع صناعة الاثاث والمفروشات.

وحضر الاجتماع من جانب الغرفة عصام ابو زيد وخالد مصلح واياد بريك واحمد عكوبة، ومن جانب جمعية جهود، مغنم غنام، وخلود الكواملة، ومها عناية.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى ايجاد فرص عمل في قطاع صناعة الأثاث للشباب من كلا الجنسين في الضفة الغربية خاصة محافظات سلفيت، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، وينفذ بالتعاون مع مشروع “فاينانس فور جوب” بتمويل من أربعة مستثمرين وهم صندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك التنمية الهولندي، وInvest Palestine، وذلك من خلال صندوق الاستثمار التشيلي- الفلسطيني (بذور الزيتون)، وفقا للمعايير الخاصة بالتدريب المهني المعتمدة لدى وزارة العمل الفلسطينية.

وجرى في اللقاء استعراض طبيعة المشروع، والادوار المناطة بكل طرف، واهمية المشروع في رفد القطاع الخاص بعمالة مهنية ماهرة ، ومسؤوليات كل طرف من الشركاء.
وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على عرض فكرة المشروع على مجلس ادارة الغرفة، وتوقيع مذكرة تفاهم من اجل تأطير العمل قبل البدء بالتنفيذ.

#غرفة تجارة نابلس

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تنشر تفاصيل مثيرة حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن “جلبوع”

بينهم من معتقلي الجهاد وزكريا الزبيدي.. صور : هروب 6 أسرى من سجن "جلبوع" عبر حفر نفق

الشرطة الإسرائيلية تزعم : لم يحفر الاسرى نفق داخل السجن و هكذا هربوا ..

بيان صادر عن السفير القطري "العمادي" وهذا أهم ما جاء فيه ..

صحيفة عبرية تتساءل: ما الذي أوجع قشوع حتى وصف نفسه بـ”الفلسطيني المرتحل”؟

احتفالات في جنين .. صور : أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل البحث عن الأسرى الهاربين

أحدها قادم من إسرائيل والآخر يتضمن "طبيبا نفسيا".. وفود واشنطن لسعيّد تثير جدلا واسعا

الأخبار الرئيسية

جلبوع

يديعوت: مقاتلو الجهاد الاسلامي حولوا سجن “جلبوع” المحصن إلى مجرد أسوار واهية

النخالة معلقاً على عملية هروب الاسرى من "جلبوع" : لا نريد أن يقال إن هناك من ساعد الاحتلال في ملاحقتهم ..

جلبوع

تعرف على عمليات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلالين البريطاني والإسرائيلي

ج

"التنين" الفلسطيني ينتصر على "الصياد" الإسرائيلي

فلسطين: 17 وفاة و2742 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية