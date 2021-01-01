غرفة تجارة نابلس وجمعية “جهود” تبحثان افاق التعاون لتنفيذ مشروع تدريبي يتعلق بصناعة الاثاث

نابلس /سما/

عقد في غرفة تجارة وصناعة نابلس، اليوم الاثنين، اجتماع بين الغرفة وجمعية جهود للتنمية المجتمعية والريفية، تم خلاله بحث آليات التعاون المشترك لتنفيذ برنامج تدريبي مهني في قطاع صناعة الاثاث والمفروشات.

وحضر الاجتماع من جانب الغرفة عصام ابو زيد وخالد مصلح واياد بريك واحمد عكوبة، ومن جانب جمعية جهود، مغنم غنام، وخلود الكواملة، ومها عناية.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى ايجاد فرص عمل في قطاع صناعة الأثاث للشباب من كلا الجنسين في الضفة الغربية خاصة محافظات سلفيت، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، وينفذ بالتعاون مع مشروع “فاينانس فور جوب” بتمويل من أربعة مستثمرين وهم صندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك التنمية الهولندي، وInvest Palestine، وذلك من خلال صندوق الاستثمار التشيلي- الفلسطيني (بذور الزيتون)، وفقا للمعايير الخاصة بالتدريب المهني المعتمدة لدى وزارة العمل الفلسطينية.

وجرى في اللقاء استعراض طبيعة المشروع، والادوار المناطة بكل طرف، واهمية المشروع في رفد القطاع الخاص بعمالة مهنية ماهرة ، ومسؤوليات كل طرف من الشركاء.

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على عرض فكرة المشروع على مجلس ادارة الغرفة، وتوقيع مذكرة تفاهم من اجل تأطير العمل قبل البدء بالتنفيذ.