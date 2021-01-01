سفراء وقناصل يؤكدون استعداد بلادهم للتعاون مع فلسطين في مجالات البحث العلمي

رام الله /سما/

أعرب عدد من السفراء والقناصل الأجانب وممثلين عنهم لدى دولة فلسطين، استعداد بلادهم للتعاون في مجالات البحث العلمي، ودعم الإبداع والرياديين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر المجلس الأعلى للإبداع والتميز، بضاحية الريحان شمال مدينة رام الله، اليوم الاثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى الوطني السادس عماد الخطيب.

وحضر الاجتماع، سفير اليابان لدى دولة فلسطين ماسايوكي ماغوتشي، والقائم بأعمال قنصلية جنوب افريقيا ليسيبا ماتشابا، وممثلون عن سفراء روسيا، والهند، وإيطاليا، وسويسرا، وألمانيا.

وبحث المجتمعون التعاون في مجالات الإبداع، وإنجازات المجلس وأنشطته المقبلة ومنها المنتدى الوطني السادس، المقرر عقده يومي 7و8 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس محمود عباس بعنوان “التحول نحو الإبداع”، حيث وجهت الدعوة رسميا للضيوف لترشيح خبراء وعلماء من بلدانهم للمشاركة في الجلسات الحوارية للمنتدى.

وعبّر المجلس عن اهتمامه بالتشبيك مع المؤسسات العاملة في مجال الإبداع في بلدانهم، وطالب بدعم البنى التحتية لمجمع الإبداع والتميز، الذي بدأ العمل به.