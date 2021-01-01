محافظ نابلس يستقبل سفير كوريا الجنوبية في فلسطين

نابلس /سما/

استقبل محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، اليوم الإثنين، سفير كوريا الجنوبية في فلسطين (سي جين سونج)، وقد بحث الطرفان آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وتحدث المحافظ عن عمق التعاون والعلاقة الوثيقة التي يرتبط بها البلدان، فلسطين وكوريا الجنوبية، على امتداد السنين، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه دوريا وتقديمها المزيد من الدعم السياسي للشعب الفلسطيني الذي يسسعى للخلاص من نير الاحتلال الاسرائيلي.

من ناحيته، أشار السفير (سونج) الى اهمية نابلس ومكانتها السياسية والاقتصادية، معربا عن سعادته لزيارتها. واضاف ان زيارته للمدينة تأتي لغاية دراسية بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية، وأنه يتطلع إلى العمل الدائم والمشترك مع المحافظ. ووعد بان تعمل بلاده على تكثيف جهودها لدعم عملية السلام في المنطقة.