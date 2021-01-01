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الشرطة وجامعة فلسطين الأهلية توقعان مذكرة تعاون وتفاهم

الإثنين 06 سبتمبر 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة وجامعة فلسطين الأهلية توقعان مذكرة تعاون وتفاهم



رام الله /سما/

 وقع اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة اليوم مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع الجامعة الأهلية ممثلة بالأستاذ الدكتور عماد الزير القائم بأعمال رئيس الجامعة وبحضور وفدين من الشرطة والجامعة .

وفي كلمته اكد اللواء عطا الله على ان الامن هو الركيزة الاساسية في المجتمع وأن الأمن لا يتحقق إلا من خلال تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع كافة مؤسسات وقطاعات الوطن لتحقيق أقصى دراجات المنظومة الأمنية المطلوبة وتعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الأمني .

هذا واشار اللواء حازم عطا الله إلى دور المؤسسة التعليمية في تثقيف وتأهيل وتطوير الكوادر والأفراد في مختلف المجالات وتاكيده على توجه الشرطة نحو الذكاء الاصطناعي واستخدامه في العمل الشرطي وعلى اهمية تطوير الكوادر الادارية ووعد رئيس الجامعة بنمح عدد من المقاعد في الجامعة لمرتبات الشرطة سواء على مستوى البكالوريوس او الماجستير.
بدوره قدم الدكتور ملخص عن الجامعة والتخصصات التي تدرسها واهمية التعاون مع مؤسسات الدولة وبشكل خاص في المجالات ذات الاهتمام المشترك واشاد بالدور الذي تقوم به الشرطة في خدمة الموطن والمؤسسات الحكومية والاهلية.

ووقع الطرفان اتفقا على التعاون وتبادل الخبرات في المواضيع المشتركة ذات الصلة بعملهما وتشمل التعاون المشترك من الطرفين في مجال التبادل العلمي والمعرفي والتعاون في تطوير الكوادر الاداريه والفنيه وعدد من البنود تم ذكرها ضمن اتفاقية التفاهم التي تم توقيعها.

#اللواء حازم عطا الله #الشرطة الفلسطينية

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