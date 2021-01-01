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القدس: تشييع رفات جندي أردني عثر عليه في حي الشيخ جراح

الإثنين 06 سبتمبر 2021 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: تشييع رفات جندي أردني عثر عليه في حي الشيخ جراح



القدس المحتلة /سما/

شيعت جماهير غفيرة، مساء اليوم الإثنين، بمراسم عسكرية أردنية، اليوم الإثنين، رفات جندي أردني، عثر عليه في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأقيمت صلاة الجنازة على رفات الشهيد الأردني في المسجد الأقصى المبارك، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء (المقبرة اليوسفية) في القدس.

وشارك في مراسم التشييع وفد أردني ضم مجموعة من كبار ضباط الجيش الأردني، وممثلون عن دائرة الأوقاف الأردنية وشؤون المسجد الأقصى المبارك بالقدس، ومقدسيون.

وقال أحد أعضاء الوفد الأردني في كلمة ألقاها بعد التشييع، “هذا الجندي البطل المغوار ينضم اليوم إلى قوافل الشهداء من الجيش العربي الأردني، الذين قضوا نحبهم على أرض فلسطين، وجسدوا التضحيات والبطولات على أسوار القدس ومختلف مناطقها”.

#تشييع جثمان #رفات جندي أردني #حي الشيخ جراح

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