اندلاع حرائق عدة في مستوطنات غلاف غزة

القدس المحتلة /سما/

اندلعت حرائق عدة، اليوم الاثنين، في الاحراش الزراعية داخل المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بفعل البالونات الحارقة.



ووفقًا لموقع "حدشوت بتخون سيديه" العبري، فإن عدد الحرائق ارتفع إلى ثلاثة في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف".

وأفادت صحيفة يديعوت الاسرائيلية، بأن الحريق الكبير الذي اندلع قرب كيبوتس نير عام اتضح أنه بفعل بالون حارق.



واستحدث نشطاء فلسطينيون الأدوات الخشنة في إطار فعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار"، التي انطلقت في 30 مارس/آذار 2018، في محاولة منهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمسة عشر عامًا.