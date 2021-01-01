حماس وقطاع غزة محور النقاش: تفاصيل اتصال هاتفي بين لبيد ونظيره الامريكي

القدس المحتلة /سما/

تحدث وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد هاتفيا مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن وبحث معه سلسلة من المواضيع السياسية والأمنية.

ووفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، قال لبيد خلال المكالمة إن منع تعاظم قوة حماس العسكرية والكف عن اطلاق النار من غزة سيساهمان في تحقيق الامن لمواطني إسرائيل وتحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان القطاع.

ويفيد مراسل (مكان) للشؤون السياسية شمعون آران ان الحديث بين الوزيرين تطرق أيضا الى الملف الإيراني، حيث اعرب لبيد عن قلقه من تطور مشروع طهران النووي.

هذا ووصلت صباح امس، الأحد، شحنة صواريخ نوعية إيرانية الصنع، إلى الحرس الثوري الإيراني في مدينة دير الزور، قادمة من العراق.

وقال مراسل وكالة "ستيب الإخبارية: "إن شحنة الصواريخ من نوع أرض أرض دخلت إلى دير الزور عبر شاحنات خضار، وكُتب عليها باللغة الفارسية "بركان – H2".