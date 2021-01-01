فلسطينيات تناقش تحضيرات مؤتمر "الإعلاميات يتحدثن"

غزة /سما/

عقد برنامج نادي الإعلاميات في مؤسسة فلسطينيات، جلسة حوارية تحضيرية لمؤتمر الاعلاميات يتحدثن السادس، بمشاركه مجموعة من الصحافيات عبر تقنية زوم، لمناقشة الاستعدادات للمؤتمر إضافة إلى مناقشة أولويات الصحافيات للعام المقبل.

واستهلت اللقاء مديره فلسطينيات وفاء عبد الرحمن بالحديث عن أهميه المؤتمر الذى يعد نهجًا سنويًا للإعلاميات الفلسطينيات للحديث عن همومهن وقضاياهن والمشهد الاعلامي بصوتهن وعيونهن .

ويناقش المؤتمر هذا العام الاعلاميات في خطوط مواجهه العدوان الاسرائيلي والانتهاكات بحقهن وتاثيره على الوضع النفسي والاجتماعي وفرص العمل لهن .

وسيتم خلال المؤتمر التركيز على هبة أيار في فلسطين وصوت الصحفيات في الداخل الفلسطيني، إضافة إلى القيود والرقابة الذاتيه التى فرضتها سطوة الأجهزة الأمنية في غزه والضفة الغربية على المشهد الاعلامي، وكيف واجهت الإعلاميات كل هذه القيود.

وويناقش المؤتمر ايضا متطلبات السلامة المهنية خلال العدوان والتدخل المؤسساتى ما بعد العدوان واثره على الصحفيات والصحفيين والعديد من القضايا .

وختمت عبد الرحمن بالقول إنه سيُعلن قريبًا عن طرح استكتاب للأوراق البحثية للمؤتمر الذي من المتوقع أن ينعقد أواخر أكتوبر من العام الجاري.