  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العاروري يعقب على عملية نفق الحرية..

الإثنين 06 سبتمبر 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري يعقب على عملية نفق الحرية..



رام الله /سما/

أكد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن انتزاع ستة من أسرانا الأبطال حريتهم، رغما عن السجان والعدو الصهيوني فأل حسن وخطوة على طريق انتزاع حرية باقي أسرانا وأسيراتنا.

ودعا العاروري لأن تكون هذه العملية البطولية فجر جديد لانطلاق مقاومة الاحتلال في كل مكان، حتى انتزاع حريتنا وحرية أرضنا ومقدساتنا.

وقال العاروري:" إن البحث عن الحرية وانتزاعها وفرض إرادة شعبنا وأسراه على الاحتلال هذا حق وواجب، ونحن نثق أن شعبنا يشكل الحاضنة والحماية لهؤلاء الأبطال، حتى يصلوا إلى مأمنهم".  

وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها عمليات ومحاولات للهروب من سجون الاحتلال، وبالتأكيد ليست الأخيرة، وكلنا أمل أن تكتمل عملية تحرير الأسرى.

وتمكن ستة أسرى من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الاثنين من الهروب من سجن "جلبوع" شمال فلسطين المحتلة، عبر نفقٍ تمكنوا من حفره.

ونشر إعلام الاحتلال صورة نفق استخدمه الأسرى للفرار من السجن، وقال بأن فوهة النفق الأخرى كانت على بُعد أمتار قليلة من الجدار الخارجي لسجن "جلبوع".

وسجن "جلبوع" الذي تمكّن الأسرى من الهروب منه شديد الحراسة، ويعتبر أشد سجون الاحتلال تحصينًا، شُيّد عام 2004، ويمكث فيه الأسرى الأبطال أصحاب المحكوميات العالية والذين يصنفهم الاحتلال بأنهم "شديدي الخطورة".

والأسرى الستة هم محمد قاسم عارضة ويعقوب محمود قدري وأيهم فؤاد كمامجي ومحمود عبد الله عارضة وزكريا الزبيدي وجميعهم من جنين.

#صالح العاروري #نفق الحرية #سجن جلبوع #الهروب من سجن جلبوع

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تنشر تفاصيل مثيرة حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن “جلبوع”

بينهم من معتقلي الجهاد وزكريا الزبيدي.. صور : هروب 6 أسرى من سجن "جلبوع" عبر حفر نفق

بيان صادر عن السفير القطري "العمادي" وهذا أهم ما جاء فيه ..

تضم فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ.. مبادرة مصرية جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة

صحيفة عبرية تتساءل: ما الذي أوجع قشوع حتى وصف نفسه بـ”الفلسطيني المرتحل”؟

احتفالات في جنين .. صور : أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل البحث عن الأسرى الهاربين

أحدها قادم من إسرائيل والآخر يتضمن "طبيبا نفسيا".. وفود واشنطن لسعيّد تثير جدلا واسعا

الأخبار الرئيسية

جلبوع

تعرف على عمليات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلالين البريطاني والإسرائيلي

ج

"التنين" الفلسطيني ينتصر على "الصياد" الإسرائيلي

فلسطين: 17 وفاة و2742 إصابة جديدة بفيروس كورونا

7

الشرطة الإسرائيلية تزعم : لم يحفر الاسرى نفق داخل السجن و هكذا هربوا ..

6135d8074c59b766c4573610

مسؤول أمني إسرائيلي كبير يرجح وصول عدد من الأسرى الفارين إلى الأردن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية