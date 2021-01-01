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"أبو عطايا": عملية "نفق الحرية" تقرب زوال الاحتلال وتهشم صورته

الإثنين 06 سبتمبر 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أبو عطايا": عملية "نفق الحرية" تقرب زوال الاحتلال وتهشم صورته



غزة /سما/

باركت ألوية الناصر صلاح الدين عملية "نفق الحرية" البطولية التي نفذها ستة أسرى فلسطينيين أبطال فجر اليوم، بفرارهم من سجن جلبوع شمال فلسطين المحتلة عبر نفق حفروه.  

وقال الناطق العسكري باسم الألوية "أبو عطايا": "نبارك عملية كسر القيد البطولية وتحرر ستة من إخواننا الاسرى من سجون العدو الصهيوني الظالمة".

وأوضح في تصريح صحفي أن "عملية كسر القيد البطولية وتحرر ستة من اخواننا الأسرى رغماً عن أنف العدو الصهيوني ومعركة سيف القدس وعملية قتل القناص الصهيوني المجرم شرق غزة يكشف أن هذا العدو بات معتاداً جداً على الضربات والانكسارات والهزائم المتتالية".

وبين أن "العملية البطولية التي نفذها أبطالنا الأسرى فجر اليوم  تثبت للقاصي والداني أن العقل الفلسطيني المبدع قادر على تهشيم صورة كيان العدو الصهيوني الأسطورية وأن هزيمته ليست بالمعجزة".

وأشار أن العملية تبث العزيمة والاصرار والتحدي في نفوس الأحرار في كل مكان، مشددا على أن زوال هذا المحتل الغاصب بات قريبا.

وأكد أن "قضية أسرانا البواسل ستبقى على سلم أولويات المقاومة التي أوفت بعهدها في صفقة وفاء الاحرار وقادرة على انتزاع حق الحرية للأسرى من جديد".
 

#الوية الناصر #سجن جلبوع #الهروب من سجن جلبوع

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