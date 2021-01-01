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حملة لمقاطعة (لا كاسا دي بابل) إثر تأييد نجومه للاحتلال

الإثنين 06 سبتمبر 2021 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة لمقاطعة (لا كاسا دي بابل) إثر تأييد نجومه للاحتلال



وكالات / سما /

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبيرة تدعو لمقاطعة "لا كاسا دي بابل"، المسلسل الإسباني الشهير الذي يُعرض الجزء الخامس منه حاليا.

وجاءت حملة المقاطعة على إثر مقابلة لأبطاله عبر تلفزيون الاحتلال أعلنوا من خلالها تأييدهم لما يقوم به من اعتداءات على الفلسطينيين.

وفي المقابلة، قال الممثل داركو بيريتش، الذي يلعب دور "هلسنكي" عن زيارته السابقة إلى الأراضي المحتلة: "كانت تجربة غير عادية، وآمل أن أعود إلى إسرائيل مرة أخرى. أعرف أن لدينا الكثير من المعجبين هنا، وهم أناس رائعون".

من ناحيته هوفيك كوشكريان، الذي يلعب دور "بوغوتا"، عبر عن إعجابه بمسلسل "فوضى"، الذي تعرضه "نتفليكس"، ويروّج لرواية الاحتلال لتبرير اعتداءاته المستمرة على الفلسطينيين.

وأثارت تلك التصريحات وغيرها موجة غضب عارمة ضد أبطال المسلسل حيث دعا الجمهور إلى مقاطعته وعدم الترويج له مرة أخرى بسبب أفكار أبطاله المهينة بحق الفلسطينيين.

يذكر أن مسلسل "لا كاسا دي بابل" حقق شعبية واسعة في العالم كله وأرباحا طائلة لشبكة نتيفلكس التي بدأت بإطلاق الجزء الخامس والأخير منه مؤخرا.

#الاحتلال #لا كاسا دي بابل #مقاطعة

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