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بيت لحم: وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام

الإثنين 06 سبتمبر 2021 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شارك العشرات من المواطنين وأهالي الأسرى، اليوم الاثنين، في وقفة اسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واحتشد المشاركون أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة بيت لحم، ورفعوا صور الأسرى المضربين، ويافطات كتبت عليها عبارات الاستنكار وحماية لأسرانا.

وقال مدير عام نادي الأسير في بيت لحم عبد الله الزغاري، "رسالتنا اليوم باسم أهالي الاسرى والمؤسسات الوطنية والقوى الوطنية الى اسرانا البواسل، خاصة المضربين، وفي مقدمتهم كايد الفسفوس، ومقداد القواسمة، وآخرهم شادي أبو عكر من المحافظة، هؤلاء الذين أصبحت حياتهم مهددة بالخطر، حيث تتدهور يوميا في ظل إدارة السجان الاحتلال المتنكر لحقوقهم ومطالبهم بوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية.

وحمل الزغاري العالم والمنظومة الدولية مسؤولية حياة أسرانا، مطالبا إياهم بالضغط على الاحتلال لوقف سياسته التعسفية اليومية بحقهم.

بدوره، قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان، إن هذه الوقفة جاءت تأكيدا على وقوف أبناء شعبنا إلى جانب قضيتهم العادلة، ومطالبهم الشرعية.

من جهتها، أعربت والدة الأسير شادي أبو عكر عن قلقها الشديد على حياة نجلها، خاصة بعد منع إدارة سجون الاحتلال التواصل معه.

#بيت لحم #الأسرى

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