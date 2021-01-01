بلدية الظاهرية وPalPay توقعان اتفاقية تعاون لتسديد الفواتير والخدمات إلكترونياً

رام الله / سما /

وقعت بلدية الظاهرية وشركة PalPay، الشركة الرائدة لأنظمة وحلول السداد الإلكتروني، اتفاقية تعاون يتم بموجبها توفير خدمات الدفع الإلكتروني للمواطنين بحيث يصبح بإمكانهم سداد فواتير المياه وشحن العدادات مسبقة الدفع لصالح البدلية بالاعتماد على أنظمة PalPay الحديثة والآمنة. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر البلدية، حيث وقعها كل من السيد راتب الصابر رئيس البلدية والسيد معاوية القواسمي المدير العام للشركة بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الطرفين.

وأكد الصابر خلال مراسم توقيع الاتفاقية أنّ نظام الدفع الإلكتروني يشجع المواطنين على الدفع ويسهّل عليهم، خاصة وأن شركة PalPay من الشركات الرائدة في هذا المجال ولديها تجربة في عدد من القطاعات الهامة. ودعا الصابر المواطنين إلى استخدام هذه الخدمة والتوجه إلى استكمال المعاملات بنظام إلكتروني.

من جهته، رحّب القواسمي بالعمل بشراكة مع بلدية الظاهرية وتوقيع الاتفاقية التي تأتي بعد النجاح المتواصل الذي حققته PalPay، شاكراً لبلدية الظاهرية ثقتها بالشركة وبخدماتها، وعلى رؤيتها المستقبلية وتشجيعها على تبني خدمات الدفع الإلكتروني والتطوير المستمر للأنظمة حتى توائم التقدم التكنولوجي. مؤكداً أن الشركة لم تسجل أي أخطاء في نظامها على مدار عملها مع المؤسسات، وأثبتت نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين وتسهيل شؤون حياتهم عبر استخدام خدمات الدفع الإلكتروني التي تقدمها.

كما لفت القواسمي إلى أهمية تشجيع التوجه إلى خدمات الدفع الإلكتروني والتي تُسهم في تعزيز الشمول المالي وتمكين مختلف الشرائح في كافة محافظات الوطن، لاسيما الشرائح المهمشة والمواطنين في المناطق النائية، من سداد التزاماتهم المالية بكل سهولة وأمان، داعياً جميع القطاعات إلى التوجه للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني والتي تلبي احتياجات المواطنين والمؤسسات على حد سواء.