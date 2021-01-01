  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوزير عساف يلتقي رئيس هيئة مكافحة الفساد

الإثنين 06 سبتمبر 2021 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

التقى المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، اليوم الاثنين، رئيس هيئة مكافحة الفساد الوزير رائد رضوان، في مقر هيئة مكافحة الفساد برام الله.

وتم خلال اللقاء الحديث عن التعاون المشترك ما بين الاعلام الرسمي والهيئة، بهدف رفع وعي المواطن في أهمية عمل هيئة مكافحة الفساد، وتسليط الضوء من خلال الاعلام الرسمي على الدور الذي تقوم به في توعية وارشاد المواطنين.

وأشار رضوان إلى الشراكة الكاملة بين الإعلام الرسمي وهيئة مكافحة الفساد، وأن الاعلام الرسمي هو الاقدر على ايصال رسالة الهيئة لأبناء شعبنا.

بدوره، أكد عساف الجاهزية الكاملة لكافة مكونات الاعلام الرسمي لتكون المنبر الاعلامي في زيادة وعي الجمهور حول اهمية محاربة الفساد بكافة أشكاله ضمن الخطة المعتمدة من قبل الهيئة.

#هيئة مكافحة الفساد

الأكثر قراءة اليوم

بينهم من معتقلي الجهاد وزكريا الزبيدي.. صور : هروب 6 أسرى من سجن "جلبوع" عبر حفر نفق

بيان صادر عن السفير القطري "العمادي" وهذا أهم ما جاء فيه ..

تضم فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ.. مبادرة مصرية جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة

صحيفة عبرية تتساءل: ما الذي أوجع قشوع حتى وصف نفسه بـ”الفلسطيني المرتحل”؟

احتفالات في جنين .. صور : أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل البحث عن الأسرى الهاربين

أحدها قادم من إسرائيل والآخر يتضمن "طبيبا نفسيا".. وفود واشنطن لسعيّد تثير جدلا واسعا

الجيش الاسرائيلي يواصل نشر الجداران الاسمنتية على طول حدود غزة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

ج

"التنين" الفلسطيني ينتصر على "الصياد" الإسرائيلي

7

الشرطة الإسرائيلية تزعم : لم يحفر الاسرى نفق داخل السجن و هكذا هربوا ..

6135d8074c59b766c4573610

مسؤول أمني إسرائيلي كبير يرجح وصول عدد من الأسرى الفارين إلى الأردن

اسرى

قناة عبرية تنشر تفاصيل مثيرة حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن “جلبوع”

الصحة بغزة: تسجيل 10 حالات وفاة و1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية