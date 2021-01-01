الوزير عساف يلتقي رئيس هيئة مكافحة الفساد

رام الله / سما /

التقى المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، اليوم الاثنين، رئيس هيئة مكافحة الفساد الوزير رائد رضوان، في مقر هيئة مكافحة الفساد برام الله.

وتم خلال اللقاء الحديث عن التعاون المشترك ما بين الاعلام الرسمي والهيئة، بهدف رفع وعي المواطن في أهمية عمل هيئة مكافحة الفساد، وتسليط الضوء من خلال الاعلام الرسمي على الدور الذي تقوم به في توعية وارشاد المواطنين.

وأشار رضوان إلى الشراكة الكاملة بين الإعلام الرسمي وهيئة مكافحة الفساد، وأن الاعلام الرسمي هو الاقدر على ايصال رسالة الهيئة لأبناء شعبنا.

بدوره، أكد عساف الجاهزية الكاملة لكافة مكونات الاعلام الرسمي لتكون المنبر الاعلامي في زيادة وعي الجمهور حول اهمية محاربة الفساد بكافة أشكاله ضمن الخطة المعتمدة من قبل الهيئة.