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القسام تبارك عملية "انتزاع الحرية"

الإثنين 06 سبتمبر 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تبارك عملية "انتزاع الحرية"



غزة / سما /

​باركت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الاثنين، العمل البطولي النوعي الذي أقدمت عليه ثلةٌ من المجاهدين والمناضلين من الأسرى الأبطال في سجن "جلبوع"، والذين انتزعوا حريتهم بأظافرهم تحت مسمع ومرأى المحتل وتجاوزوا أسوار الظلم والعدوان.

وأكدت الكتائب، أن العمل على تحرير الأسرى هو واجب كل فلسطيني، وإن أسر الجنود الصهاينة وعقد صفقات التبادل هو استراتيجية للمقاومة لا تراجع عنها.

وشددت الكتائب، على أن إقدام هذه الثلة المجاهدة على محاولة انتزاع حريتها بنفسها في ظروفٍ معقدةٍ إلا تأكيدٌ على صوابية نهج المقاومة في تحرير الأسرى وفك قيدهم، وإن الواجب المقدس على جميع أبناء شعبنا هو حماية هؤلاء المجاهدين والمناضلين من أجل الحرية، وتشكيل درعٍ متينٍ لهم وعدم السماح للمحتل بالوصول إليهم.

وأضافت الكتائب "عهدنا يتجدد لكل أسرانا بأن حريتهم دينٌ، وكسر قيدهم قرارٌ وواجبٌ والتزام".

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