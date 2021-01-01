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جامعة بيرزيت توفر خمس منح جزئية لكل برنامج من برامج الماجستير

الإثنين 06 سبتمبر 2021 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قررت جامعة بيرزيت، اليوم الاثنين، تخصيص خمس منح جزئية لكل برنامج من برامج الماجستير في الجامعة، وهي عبارة عن خصم 30% على سعر الساعة الأكاديمية للمقبولين في أحد برامج الماجستير المطروحة للقبول للفصل الأول من العام الأكاديمي 2021-2022.

ورأى عميد كلية الدراسات العليا عاصم خليل، أن هذه الخطوة تأتي تكريسا للدور المجتمعي للجامعة، وستعمل على تشجيع الطلبة على إكمال دراساتهم العليا، وتخفيف العبء المادي على الطلبة المميزين، وبالتالي تنمية قطاع التعليم العالي في فلسطين.

وبين أنه ستشكل لجنة في كل برنامج ماجستير لدراسة طلبات المنح، علما أن التقدم لهذه المنح سيكون مشروطا بكون الطالب/ة موظفا في القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، ويرفق لطلب المنحة رسالة دعم من المشغل وأية وثائق أخرى ضرورية، وستكون عملية تجديد المنحة للفصول اللاحقة مرهونة بتمكن البرنامج المعني والمؤسسة التي يعمل فيها الموظف الذي حصل على المنحة من توثيق التعاون بين المؤسستين.

وقال خليل: "هذه "المنح الجزئية التعاونية" ليست بديلا عن منح أخرى تتيحها الجامعة لطلبة الدراسات العليا، مثل "مساعدي التدريس والبحث" أو "منح الدراسة والبحث" أو "المنح على مشاريع ممولة".

#جامعة بيرزيت #الماجستير

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