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مجدلاني يكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن موعد صرف مستحقات الشؤون

الإثنين 06 سبتمبر 2021 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن موعد صرف مستحقات الشؤون



رام الله / سما /

نفى وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني، التصريحات التي نسبت إليه بشأن صرف مخصصات الشؤون للأسر المستفيدة ، مشيراً أن "ما يتم تداوله بشأن الموضوع غير صحيح ، وانه لم يدل بأي تصريحات تخص الموضوع على الاطلاق".

واستهجن وزير التنمية في تصريح صحفي اليوم، الأخبار المفبركة التي يتم تداولها حول الموضوع والتي من شأنها اللعب بعواطف الناس قائلاً " أننا نبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن."

ودعا مجدلاني وسائل الاعلام  استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة مؤكداً ان ما حصل هو فبركة ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة.

#احمد مجدلاني #التنمية الاجتماعية #شيكات الشؤون #صرف شيكات الشؤون

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