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وفاة الفنان المصري سمير الملا

الإثنين 06 سبتمبر 2021 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنان المصري سمير الملا



وكالات / سما /

غيّب الموت، صباح الإثنين، الفنان المصري سمير الملا، طبيب المخ والأعصاب الشهير.

وقال الدكتور محمد سمير الملا، نجل الفنان الراحل، إن جثمان والده الراحل من المقرر أن يشيّع بعد صلاة ظهر الإثنين من مسجد "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، شمالي البلاد.

سمير الملا يهوى الفن فاشترك في العديد من الأفلام السنيمائية والمسلسلات التليفزيونية وكان يقوم بدور الطبيب في معظم أدواره.

ومن المسلسلات التي اشترك فيها "مبروك جالك ولد" عام١٩٧٨ و"دموع في عيون وقحة" عام ١٩٨٠، و"رأفت الهجان" عام ١٩٩٠، و"الفرار من الحب" عام ٢٠٠٠، و"اغتيال شمس" عام ٢٠١٠.

كما قدّم مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية أبرزها "الإرهاب" عام ١٩٨٩، و"قشر البندق" عام ١٩٩٥.

وكانت آخر أعمال سمير الملا على شاشة التليفزيون مسلسل "صاحب السعادة" بطولة الزعيم عادل إمام عام 2014

#سمير الملا

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