تعرف على "يعقوب محمود أحمد قادري" (غوادرة) أحد ابطال سجن جلبوع

رام الله / سما /

نبذة مختصرة عن الأسير "يعقوب محمود أحمد قادري" (غوادرة) ، أحد ابطال سجن جلبوع الذي تمكن فجر اليوم الاثنين 6/9/2021 من انتزاع حريته هو 6 أسرى من سجون جلبوع بعد حفر نفق في عملية امنية وصفت بالمعدة .

- تاريخ الميلاد: 22/12/1972م

- الحالة الاجتماعية: متزوج

- مكان السكن: بلدة بير الباشا – محافظة جنين

- تاريخ الاعتقال: 18/10/2003م

الحكم: مؤبدان + 35 عاماً

نبذة مختصرة:

- هو أحد مجاهدي سرايا القدس في انتفاضة الأقصى، قام بيع جزء من مصاغ زوجته وتوجه لشراء سلاح رشاش من طراز كلاشينكوف وانخرط في تنفيذ عمليات إطلاق نار مستهدفاً الدوريات العسكرية الصهيونية المارة عبر الشوارع القريبة من قريتي بير الباشا والقرى المجاورة.

- قام بتنفيذ عملية إطلاق نار بتاريخ 18/09/2002م برفقة الأسير المجاهد عزت غوادرة بالقرب من بلدة يعبد بمحافظة جنين أدت إلى مقتل مستوطنين.

- اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بالقرب من بلدة الزبابدة بتاريخ 18/10/2003م، وحكمت عليه بالمؤبد مرتين و35 عاماً.