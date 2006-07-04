  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعرف على"أيهم فؤاد نايف كمماجي" احد ابطال سجن جلبوع ..

الإثنين 06 سبتمبر 2021 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على"أيهم فؤاد نايف كمماجي" احد ابطال سجن جلبوع ..



رام الله / سما /

نبذة مختصرة عن الأسير " أيهم فؤاد نايف كمماجي، أحد ابطال سجن جلبوع الذي تمكن فجر اليوم الاثنين 6/9/2021 من انتزاع حريته هو 6 أسرى من سجون جلبوع بعد حفر نفق في عملية امنية وصفت بالمعدة .

- تاريخ الميلاد: 06/06/1986م

- الحالة الاجتماعية: أعزب

- مكان السكن: قرية كفر دان – محافظة جنين

- تاريخ الاعتقال: 04/07/2006م

الحكم: مؤبدان

نبذة مختصرة:

- هو أحد مجاهدي سرايا القدس في انتفاضة الأقصى، وكان أحد استشهاديي السرايا.

- صاحب الرد الأول على اغتيال الشهيد القائد في سرايا القدس محمد كميل من خلال تنفيذه عملية إطلاق نار على حافلة صهيونية في رام الله.

- شارك في خطف المستوطن "إلياهو آشري" في رام الله برفقة المجاهدين الأسيرين بسام اكتيع وحمزة الطقطوق وليلي أبو ارجيلة في رام الله حيث تم قتل المستوطن ودفن جثمانه بهدف إجراء عملية تبادل لتحرير الأسرى، حيث تم اعتقاله لدى أجهزة السلطة الفلسطينية ومن ثم تسليم جثمان المستوطن للعدو الصهيوني.

- اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 04/07/2006م، وحكمت عليه بالمؤبد مرتين.

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

تضم فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ.. مبادرة مصرية جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة

بيان صادر عن السفير القطري "العمادي" وهذا أهم ما جاء فيه ..

صحيفة عبرية تتساءل: ما الذي أوجع قشوع حتى وصف نفسه بـ”الفلسطيني المرتحل”؟

احتفالات في جنين .. صور : أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل البحث عن الأسرى الهاربين

أحدها قادم من إسرائيل والآخر يتضمن "طبيبا نفسيا".. وفود واشنطن لسعيّد تثير جدلا واسعا

الجيش الاسرائيلي يواصل نشر الجداران الاسمنتية على طول حدود غزة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

6135d8074c59b766c4573610

مسؤول أمني إسرائيلي كبير يرجح وصول عدد من الأسرى الفارين إلى الأردن

اسرى

قناة عبرية تنشر تفاصيل مثيرة حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن “جلبوع”

الصحة بغزة: تسجيل 10 حالات وفاة و1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا

15-576x1024

بالأسماء .. مصادر في الجهاد الإسلامي تكشف عن قائد عملية هروب الأسرى

28CE9799-322C-46A7-B40A-D70061F9D7EF

بينهم من معتقلي الجهاد وزكريا الزبيدي.. صور : هروب 6 أسرى من سجن "جلبوع" عبر حفر نفق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية