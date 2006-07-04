تعرف على"أيهم فؤاد نايف كمماجي" احد ابطال سجن جلبوع ..

رام الله / سما /

نبذة مختصرة عن الأسير " أيهم فؤاد نايف كمماجي، أحد ابطال سجن جلبوع الذي تمكن فجر اليوم الاثنين 6/9/2021 من انتزاع حريته هو 6 أسرى من سجون جلبوع بعد حفر نفق في عملية امنية وصفت بالمعدة .

- تاريخ الميلاد: 06/06/1986م

- الحالة الاجتماعية: أعزب

- مكان السكن: قرية كفر دان – محافظة جنين

- تاريخ الاعتقال: 04/07/2006م

الحكم: مؤبدان

نبذة مختصرة:

- هو أحد مجاهدي سرايا القدس في انتفاضة الأقصى، وكان أحد استشهاديي السرايا.

- صاحب الرد الأول على اغتيال الشهيد القائد في سرايا القدس محمد كميل من خلال تنفيذه عملية إطلاق نار على حافلة صهيونية في رام الله.

- شارك في خطف المستوطن "إلياهو آشري" في رام الله برفقة المجاهدين الأسيرين بسام اكتيع وحمزة الطقطوق وليلي أبو ارجيلة في رام الله حيث تم قتل المستوطن ودفن جثمانه بهدف إجراء عملية تبادل لتحرير الأسرى، حيث تم اعتقاله لدى أجهزة السلطة الفلسطينية ومن ثم تسليم جثمان المستوطن للعدو الصهيوني.

- اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 04/07/2006م، وحكمت عليه بالمؤبد مرتين.