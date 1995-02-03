تعرق على " مناضل يعقوب انفيعات" أحد ابطال سجن جلبوع

رام الله / سما /

نبذة مختصرة عن الأسير "مناضل يعقوب عبد الجبار انفيعات" أحد ابطال سجن جلبوع الذي تمكن فجر اليوم الاثنين 6/9/2021 من انتزاع حريته هو 6 أسرى من سجن جلبوع بعد حفر نفق في عملية امنية وصفت بالمعدة .

- تاريخ الميلاد: 03/02/1995م

- الحالة الاجتماعية: متزوج

- مكان السكن: بلدة يعبد – محافظة جنين

- تاريخ الاعتقال الأخير: 11/02/2020م

الحكم: موقوف حالياً

نبذة مختصرة:

- هو أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة يعبد بمحافظة جنين.

- اعتقل في سجون الاحتلال ما يزيد عن 5 سنوات على فترات متعددة على خلفية نشاطه في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.

- اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 11/02/2020م، وما زال موقوفاً بانتظار محكمته خلال الشهر الجاري.