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تعرق على " مناضل يعقوب انفيعات" أحد ابطال سجن جلبوع

الإثنين 06 سبتمبر 2021 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرق على " مناضل يعقوب انفيعات" أحد ابطال سجن جلبوع



رام الله / سما /

 نبذة مختصرة عن الأسير "مناضل يعقوب عبد الجبار انفيعات" أحد ابطال سجن جلبوع الذي تمكن فجر اليوم الاثنين 6/9/2021 من انتزاع حريته هو 6 أسرى من سجن جلبوع بعد حفر نفق في عملية امنية وصفت بالمعدة .

- تاريخ الميلاد: 03/02/1995م

- الحالة الاجتماعية: متزوج

- مكان السكن: بلدة يعبد – محافظة جنين

- تاريخ الاعتقال الأخير: 11/02/2020م

الحكم: موقوف حالياً

نبذة مختصرة:

- هو أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة يعبد بمحافظة جنين.

- اعتقل في سجون الاحتلال ما يزيد عن 5 سنوات على فترات متعددة على خلفية نشاطه في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.

- اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 11/02/2020م، وما زال موقوفاً بانتظار محكمته خلال الشهر الجاري.

 

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