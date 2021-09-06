  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البطش :الجهاد يعيد انتاج التجربة ورسالة القائد "العارضة" ورفاقه هي أن المقاومة متواصلة

الإثنين 06 سبتمبر 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش :الجهاد يعيد انتاج التجربة ورسالة القائد "العارضة" ورفاقه هي أن المقاومة متواصلة



غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خالد البطش اليوم الاثنين 6/9/2021 ، ان المقاومة والجهاد تُعيد إنتاج التجربة ويتخطى أبطالُ الجهاد كل التحصينات الأمنية للعدو الصهيوني ، ويثبتون مجدداً أن إرادة البقاء والانتصار والتحرير لم تتبدل لدى أبطال الجهاد ومقاومي فتح و عموم المقاومين من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وبين ان ما فعله القائد محمود العارضة ورفاقه رسالةٌ واضحة للمحتل أن المقاومة متواصلة، ولم تقتلها سنوات الاعتقال وجدران السجون.

ويشار الى ان 6 اسرى بقيادة الاسير محمود العارضة تمكنوا فجر اليوم الاثنين 6/9/2021 ، من انتزاع حريتهم بعد حفر نفق داخل السجن بعملية امنية معقدة .

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

تضم فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ.. مبادرة مصرية جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة

بيان صادر عن السفير القطري "العمادي" وهذا أهم ما جاء فيه ..

صحيفة عبرية تتساءل: ما الذي أوجع قشوع حتى وصف نفسه بـ”الفلسطيني المرتحل”؟

احتفالات في جنين .. صور : أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل البحث عن الأسرى الهاربين

أحدها قادم من إسرائيل والآخر يتضمن "طبيبا نفسيا".. وفود واشنطن لسعيّد تثير جدلا واسعا

الجيش الاسرائيلي يواصل نشر الجداران الاسمنتية على طول حدود غزة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

6135d8074c59b766c4573610

مسؤول أمني إسرائيلي كبير يرجح وصول عدد من الأسرى الفارين إلى الأردن

اسرى

قناة عبرية تنشر تفاصيل مثيرة حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن “جلبوع”

الصحة بغزة: تسجيل 10 حالات وفاة و1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا

15-576x1024

بالأسماء .. مصادر في الجهاد الإسلامي تكشف عن قائد عملية هروب الأسرى

28CE9799-322C-46A7-B40A-D70061F9D7EF

بينهم من معتقلي الجهاد وزكريا الزبيدي.. صور : هروب 6 أسرى من سجن "جلبوع" عبر حفر نفق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية