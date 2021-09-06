البطش :الجهاد يعيد انتاج التجربة ورسالة القائد "العارضة" ورفاقه هي أن المقاومة متواصلة

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خالد البطش اليوم الاثنين 6/9/2021 ، ان المقاومة والجهاد تُعيد إنتاج التجربة ويتخطى أبطالُ الجهاد كل التحصينات الأمنية للعدو الصهيوني ، ويثبتون مجدداً أن إرادة البقاء والانتصار والتحرير لم تتبدل لدى أبطال الجهاد ومقاومي فتح و عموم المقاومين من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وبين ان ما فعله القائد محمود العارضة ورفاقه رسالةٌ واضحة للمحتل أن المقاومة متواصلة، ولم تقتلها سنوات الاعتقال وجدران السجون.

ويشار الى ان 6 اسرى بقيادة الاسير محمود العارضة تمكنوا فجر اليوم الاثنين 6/9/2021 ، من انتزاع حريتهم بعد حفر نفق داخل السجن بعملية امنية معقدة .