  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: سنناقش بعض الإجراءات للحد من تفشي كورونا

الإثنين 06 سبتمبر 2021 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: سنناقش بعض الإجراءات للحد من تفشي كورونا



رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة ستناقش بعض الإجراءات المتعلقة بفيروس "كورونا"، في ضوء ازدياد أعداد الإصابات بين صفوف المواطنين في محافظات الوطن.

وأوضح اشتية، في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، أن من الإجراءات التي سيتم مناقشتها: التباعد، ومنع الأعراس، وبيوت العزاء، وأية جمهرة، وتجمعات أخرى، لحين الخروج من هذه الموجة المخيفة.

وجدّد رئيس الوزراء دعوته لأبناء شعبنا إلى التباعد والاهتمام بوضع الكمامات، خاصة في الأماكن المغلقة.

وفي شأن آخر، دعا اشتية أهلنا في القدس لعدم التعامل مع ما يسمى بمشروع "التسوية الإسرائيلي"، كونه سيحول أملاك أهالي القدس في الشتات إلى أملاك غائبين ويعرضها للاستيلاء.

ونبّه المقدسيين في الخارج لعدم التعاطي مع هذا المشروع الخطير، الذي يهدد أملاكهم، وجذور وجودهم في المدينة، مؤكدا أن امتحان النوايا يجب أن يتركز على وقف الاستيطان، وبرنامج زمني لإنهاء الاحتلال، ودون ذلك يبقى في الشكل، ولا يلامس جوهر الصراع.

وبخصوص الأسرى الستة المضربين عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع باهتمام أوضاعهم، مؤكدا أن هذا الظلم يجب أن يتوقف، وعلى سلطات الاحتلال الافراج عن دفعات من الأسرى في سجونها.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء في جلسته الأوضاع الصحية والمالية والسياسية والأمنية، ومخطط "التسوية" الإسرائيلية في مدينة القدس، واستيعاب معلمين فلسطينيين في الكويت وقطر الشقيقتين، وإنشاء شركة فلسطين للغاز، وقضايا متعلقة بالتربية والتعليم ومشاريع بنية تحتية في كل من الخليل، ورام الله، وطولكرم، والقدس.

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

تضم فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ.. مبادرة مصرية جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة

بيان صادر عن السفير القطري "العمادي" وهذا أهم ما جاء فيه ..

صحيفة عبرية تتساءل: ما الذي أوجع قشوع حتى وصف نفسه بـ”الفلسطيني المرتحل”؟

احتفالات في جنين .. صور : أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل البحث عن الأسرى الهاربين

أحدها قادم من إسرائيل والآخر يتضمن "طبيبا نفسيا".. وفود واشنطن لسعيّد تثير جدلا واسعا

الجيش الاسرائيلي يواصل نشر الجداران الاسمنتية على طول حدود غزة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

6135d8074c59b766c4573610

مسؤول أمني إسرائيلي كبير يرجح وصول عدد من الأسرى الفارين إلى الأردن

اسرى

قناة عبرية تنشر تفاصيل مثيرة حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن “جلبوع”

الصحة بغزة: تسجيل 10 حالات وفاة و1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا

15-576x1024

بالأسماء .. مصادر في الجهاد الإسلامي تكشف عن قائد عملية هروب الأسرى

28CE9799-322C-46A7-B40A-D70061F9D7EF

بينهم من معتقلي الجهاد وزكريا الزبيدي.. صور : هروب 6 أسرى من سجن "جلبوع" عبر حفر نفق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية