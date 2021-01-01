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مسؤول أمني إسرائيلي كبير يرجح وصول عدد من الأسرى الفارين إلى الأردن

الإثنين 06 سبتمبر 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمني إسرائيلي كبير يرجح وصول عدد من الأسرى الفارين إلى الأردن



القدس المحتلة / سما /

​قال مسؤول رفيع في جهاز الأمن الإسرائيلي إن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من السجن، اليوم الاثنين، من المرجح أنهم تفرقوا وأن جزءا منهم قد يكون تمكن من الدخول إلى الأردن.

وبعد فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أمر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الجيش بتعزيز تواجده على المعابر الحدودية ونقاط التماس.

كذلك عزز الجيش تواجده على الحدود الإسرائيلية - الأردنية في محاولة لمنعهم من الفرار إلى الأردن.

واعتبر وزير الجيش الإسرائيلي "ما وقع خطيرا، ويلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك".

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