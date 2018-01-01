وكالات / سما /

تدفع الساعة الذكية من الجيل التالي من شركة آبل الحدود في مجال رئيسي يتمثل في مقدار المعلومات التي يمكن للمستخدمين التعامل معها في الحال.

وتعمل الشركة على زيادة حجم شاشة نموذجها الجديد، الذي يطلق عليه اسم Apple Watch Series 7.

وتطرح الشركة وجوه جديدة للساعة تستفيد من المساحة الإضافية. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن التشكيلة الجديدة في أقرب وقت من هذا الشهر.

ويتم تسويق الساعة بحجم 41 و 45 مليمتر، وهي زيادة عن الإصدارات الحالية التي يبلغ قطرها 40 و 44 مليمتر.

وتشير هذه الأحجام إلى البعد الرأسي للهيكل. وتأتي الشاشة الجديدة – المقاسة قطريًا – بقياس 1.9 إنش في النموذج الأكبر، ارتفاعًا من 1.78 إنش.

ويكون للنموذج الأكبر دقة 396×484 بكسل، مقابل 368×448 عبر النموذج الحالي. وتعني هذه الزيادة أن الجهاز يحتوي على وحدات بكسل أكثر بنحو 16 في المئة ، مما يسمح له بإظهار المزيد من أجزاء المعلومات التي تظهر عبر الساعات.

ويشهد النموذج الأصغر قفزة مماثلة. ولكن كلتا الساعتين يكون لها حدود أرق حول الشاشات.

وللاستفادة من حجم العرض الجديد، طورت الشركة سلسلة من وجوه الساعة الجديدة للجهاز، وقد يتم شحن بعضها على الأقل مع النموذج الجديد.

وجوه الساعة الجديدة:

Modular Max: يعرض الوقت رقميًا جنبًا إلى جنب مع عرض معلومات مثل يوم الأسبوع أو درجة الحرارة الخارجية أو الوصول السريع إلى أحد التطبيقات مع إضافات تمتد على طول الشاشة مكدسة فوق بعضها بعضًا أدناه. وهذا الوجه هو ترقية لوجه Infograph Modular الحالي، والتي يمكن أن تظهر تعقيدًا كبيرًا واحدًا فقط.

تتيح واجهة الساعة العالمية – تسمى Atlas و World Timer داخليًا – للمستخدم رؤية جميع المناطق الزمنية الأربع والعشرين في وقت واحد. ويظهر قرص خارجي المناطق الزمنية، بينما يظهر القرص الداخلي الوقت في كل موقع. ويمكن للمستخدمين اختيار رؤية الوقت إما رقميًا أو تناظريًا.

Continuum: يتغير الوجه بناءً على الوقت والساعة الحالية.

آبل قد تعلن عن ساعتها الجديدة خلال هذا الشهر

تعمل الشركة أيضًا على وجوه جديدة لساعاتها التي تحمل علامة Hermes و Nike. ويحتوي إصدار Hermes على أرقام تتغير ساعة بساعة، بينما يتميز وجه Nike الجديد بأرقام تتحرك بناءً على حركة الشخص.

وهذه هي المرة الثانية في تاريخ Apple Watch التي تقوم فيها الشركة بزيادة حجم الشاشة. وكانت الزيادة الأخيرة في عام 2018 مع إطلاق Apple Watch Series 4.

ولكن آبل ليست الوحيدة التي احتضنت شاشة بحجم 2 إنش تقريبًا. إذ وضعت أوبو شاشة بقياس 1.9 إنش في العام الماضي ضمن جهاز يحمل الاسم نفسه، الذي يشبه Apple Watch.

وتحصل Apple Watch Series 7 على ترقيات أخرى. إذ تتميز النماذج الجديدة بمعالج أسرع وهيكل معاد تصميمه بحواف أكثر انبساطًا.

وتم تصميم الشاشة الجديدة بتقنية تصفيح جديدة تجعل الشاشة أقرب إلى زجاج الغطاء. وقد أدى ذلك، من بين أمور أخرى، إلى حدوث عوائق في الإنتاج قد تؤدي إما إلى تأخير تاريخ شحن Apple Watch Series 7 أو تؤدي إلى نقص في الإمدادات عند الإطلاق.