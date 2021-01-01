فوجي فيلم تعلن عن الكاميرا الجديدة GFX 50S II

وكالات / سما /

أعلنت شركة فوجي فيلم عن عدد كبير من الأجهزة الجديدة، بما في ذلك العديد من الكاميرات والعدسات لكل من أنظمة GFX و X.

وتمثل GFX 50S II الجديدة أحدث إضافة إلى عائلة كاميرات GFX، وهي أحدث كاميرات الشركة ذات الحجم المتوسط.

وتبعًا لكونها تباع بسعر 3999 دولار للجسم، فإنها تعد أرخص كاميرا من الشركة للدخول إلى نظام GFX حتى الآن.

وللمقارنة، تبلغ تكلفة GFX 100S نحو 5999 دولار، فيما لا يزال سعر GFX 50S يبلغ 5499 دولار. لذا فإن الانخفاض إلى أقل من 4000 دولار قد يعني أشياء كبيرة بالنسبة للتشكيلة.

وتحتوي GFX 50S II على مستشعر بدقة 51.4 ميجابكسل أكبر 1.7 مرة مما تحصل عليه في الكاميرا ذات الإطار الكامل مثل Sony A7 III.

وهناك ميزة تثبيت الصورة داخل الجسم الخماسي المحاور، وتحسين الضبط البؤري التلقائي، وجسم بنفس حجم GFX 100S.

ومع تضمين تثبيت الصورة داخل الجسم، تقول الشركة إن GFX 50S II تقدم فرصًا جديدة في طريقة استخدام الكاميرات الرقمية التقليدية ذات الحجم المتوسط. وذلك بالنظر إلى أن لديك مساحة أكبر للتصوير باستخدامها باليد بدلاً من إبقائها مثبتة على حامل ثلاثي القوائم.

وتتميز GFX 50S II بضبط تلقائي للصورة أسرع وأكثر دقة من سابقتها بفضل تضمين أحدث معالج X-Processor 4.

ومع ذلك، فإن إحدى المفاضلات مع هذا المستشعر هي أنه يعتمد على التركيز التلقائي لاكتشاف التباين بدلاً من نهج اكتشاف الطور الأكثر قدرة على GFX 100S والعديد من كاميرات الشركة الأخرى.

نظرًا لأن نمط الجسم يتطابق بشكل وثيق مع GFX 100S، فإن الأمر نفسه ينطبق على أقراص الكاميرا وعناصر التحكم، التي تتطابق بشكل أساسي بين الاثنتين.

وتمتلك الكاميرا قرص PASM بنمط DSLR، بالإضافة إلى شاشة أحادية اللون بقياس 1.8 إنش موجودة أعلى الكاميرا.التي تتيح لك إلقاء نظرة لمعرفة إعدادات الالتقاط الحالية.

وتميل شاشة LCD الرئيسية بقياس 3.2 إنشات في ثلاث اتجاهات للتصوير بزاوية عالية ومنخفضة.

وتقدم الكاميرا 19 محاكاة لأفلام الشركة المميزة، بما في ذلك “الحنين إلى الماضي” الذي ظهر لأول مرة في GFX 100S.

وهناك أيضًا وضع “Pixel Shift Multi Shot” الذي قدمته الشركة في نهاية العام الماضي والذي يجمع بين 16 صورة RAW في ملف DNG عالي الدقة بدقة 200 ميجابكسل.

وتبيع الشركة أيضًا الكاميرا كمجموعة مع عدسة مقاس 35-70 مليمتر جديدة مقابل 4499 دولار. ومن المتوقع أن تتوفر في أواخر شهر أكتوبر.