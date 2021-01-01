هل يتحرك ريال مدريد للتعاقد مع صلاح؟

وكالات / سما /

بدأت عدة تقارير صحفية تربط النجم المصري الدولي، محمد صلاح، بالتواجد في مدار نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وبدأت الشائعات في إنجلترا تكثر حول مستقبل صلاح وإمكانية رحيله عن فريقه ليفربول الإنجليزي بسبب توتر العلاقة بين الطرفين، مع تواجد اللاعب في مفكرة بحث عدة أندية أوروبية من بينها ريال مدريد، على حد قول شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية.

وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية أن صلاح بالفعل تحدث مع إدارة ليفربول من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين مع زيادة راتبه ليصل إلى نصف مليون جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

ويبدو أن مطالب صلاح لا تنال رضا النادي الإنجليزي، ما يفتح الباب أمام فكرة رحيله عن الريدز وسط انتظار ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي للانقضاض عليه والحصول على خدماته.

وأشارت ديفنسا إلى أن صلاح يملك الرغبة دائماً في تقمص ألوان ريال مدريد خلال مسيرته الكروية، وقد تكون الفرصة سانحة لحدوث ذلك في الفترة المقبلة.

وأفادت الشبكة المدريدية بأنه بالرغم من ذلك إلا أن صفقة التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان تسيطر على عقل مدريد.