  1. الرئيسية
  2. الرياضة

هل يتحرك ريال مدريد للتعاقد مع صلاح؟

الإثنين 06 سبتمبر 2021 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يتحرك ريال مدريد للتعاقد مع صلاح؟



وكالات / سما /

بدأت عدة تقارير صحفية تربط النجم المصري الدولي، محمد صلاح، بالتواجد في مدار نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وبدأت الشائعات في إنجلترا تكثر حول مستقبل صلاح وإمكانية رحيله عن فريقه ليفربول الإنجليزي بسبب توتر العلاقة بين الطرفين، مع تواجد اللاعب في مفكرة بحث عدة أندية أوروبية من بينها ريال مدريد، على حد قول شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية.

وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية أن صلاح بالفعل تحدث مع إدارة ليفربول من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين مع زيادة راتبه ليصل إلى نصف مليون جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

ويبدو أن مطالب صلاح لا تنال رضا النادي الإنجليزي، ما يفتح الباب أمام فكرة رحيله عن الريدز وسط انتظار ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي للانقضاض عليه والحصول على خدماته.

وأشارت ديفنسا إلى أن صلاح يملك الرغبة دائماً في تقمص ألوان ريال مدريد خلال مسيرته الكروية، وقد تكون الفرصة سانحة لحدوث ذلك في الفترة المقبلة.

وأفادت الشبكة المدريدية بأنه بالرغم من ذلك إلا أن صفقة التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان تسيطر على عقل مدريد.

#محمد صلاح #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

تضم فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ.. مبادرة مصرية جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة

صحيفة عبرية تتساءل: ما الذي أوجع قشوع حتى وصف نفسه بـ”الفلسطيني المرتحل”؟

خلال الموجة الحالية .. وفاة 9 نساء حوامل بغزة بسبب "كورونا"

أحدها قادم من إسرائيل والآخر يتضمن "طبيبا نفسيا".. وفود واشنطن لسعيّد تثير جدلا واسعا

الجيش الاسرائيلي يواصل نشر الجداران الاسمنتية على طول حدود غزة (فيديو)

بحثا جهود إعادة إحياء السلام.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين المصري والاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

اسرى

قناة عبرية تنشر تفاصيل مثيرة حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن “جلبوع”

الصحة بغزة: تسجيل 10 حالات وفاة و1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا

15-576x1024

بالأسماء .. مصادر في الجهاد الإسلامي تكشف عن قائد عملية هروب الأسرى

28CE9799-322C-46A7-B40A-D70061F9D7EF

بينهم من معتقلي الجهاد وزكريا الزبيدي.. صور : هروب 6 أسرى من سجن "جلبوع" عبر حفر نفق

هارتس : بينيت سيسمح بمساعدة السلطة وخطر مواجهة جديدة مع غزة لا زال قائمًا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية