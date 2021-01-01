شباب خانيونس والهلال يستقرون في الممتازة.. والجلاء يهبط للأولى

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حقق شباب خانيونس فوزا غاليا على الجلاء (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "النشامى" محمد أبو موسى (28), وخالد القوقا (35), وأحرز هدف الجلاء حمزة سلامة (87) من ركلة جزاء.

ورفع "النشامى" رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع, وبقي رصيد الجلاء 21 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, ليهبط للدرجة الأولى برفقة التفاح (الثاني عشر والأخير 11 نقطة).

خدمات الشاطئ – الهلال (1-2)

وخطف الهلال انتصارا ثمينا من خدمات الشاطئ (2-1).

وأحرز هدفي الهلال سامي الداعور (67 و80) من ركلتي جزاء, وسجل هدف الشاطئ سليمان العبيد (45).

ورفع الفائز رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر, وتوقف رصيد الخاسر عند 26 نقطة في المركز السابع.

باقي المباريات

وفي لقاءات أخرى, تفوق بيت حانون الرياضي على الصداقة (4-2), في حين شهدت الدرجة الأولى, فوز المجمع الإسلامي على خدمات النصيرات (2-0).