  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

"المواصفات والمقاييس" تطلق الأدلة الفنية القياسية لعدة منتوجات زراعية

الإثنين 06 سبتمبر 2021 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المواصفات والمقاييس" تطلق الأدلة الفنية القياسية لعدة منتوجات زراعية



رام الله / سما /

أطلقت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأدلة الفنية القياسية لعدد من المنتوجات الزراعية في فلسطين، استكمالا للجهود المبذولة لتطوير واعتماد وتطبيق النظام الوطني لجودة المنتوجات الزراعية الفلسطينية، الذي تم تطويره انسجاما مع خطط الحكومة التنموية الخاصة بالعناقيد الزراعية، ومتوافقا مع المعايير الدولية للممارسات الزراعية الجيدة.

وقال مدير عام المؤسسة حيدر حجة "إن هذه الأدلة تم إعدادها للنهوض بالقطاع الزراعي، والتسهيل على المزارعين والمسوقين والمستهلكين، وكافة العاملين في القطاع الزراعي في فهم وتبني وتطبيق المواصفات الفنية الخاصة بكل منتوج، والذي من شأنه فتح آفاق وفرص جديدة لتسويق المنتوجات الزراعية بأسعار عادلة محليا وخارجيا".

ولفت حجة إلى أهمية إعداد الأدلة الفنية التي توفر للمزارع الممارسات الزراعية الجيدة، وتشجع المزارعين على تطبيقها للحصول على منتوجات بجودة مرتفعة، للحفاظ على سلامة غذاء المستهلك الفلسطيني، كما أن تطبيق الأدلة الفنية يساعد المزارع في تقليل التكلفة التي تنفق على المبيدات التي جرى بالعادة استخدامها بشكل كبير، خارج نطاق الضوابط المحددة في المواصفات عدا عن أضرارها الصحية والبيئية، إضافة إلى تشجيع استهلاك المنتوجات الزراعية الآمنة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ودعم المنتوجات الزراعية والنهوض بالقطاع الزراعي.

وأضاف "أن المنتوجات الآمنة ستكون قريباً في متناول الجميع، وسيكون بمقدرة المواطن شراؤها من نقاط البيع والأسواق والمحلات التجارية في مختلف أنحاء الوطن".

وشكر حجة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لتقديمها الدعم المالي والفني لتطوير الأدلة من خلال مشروع "دعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير سلاسل القيمة الزراعية في الضفة الغربية"، والممول من الحكومة الكندية والمنفذ من قبل "الفاو" بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية.

وأعلنت المؤسسة إطلاق الأدلة الفنية للمواصفة القياسية للمنتوجات الزراعية التالية: الأفكادو، والجوافة، والفلفل الحلو، وخليط الزعتر المطحون والزعتر المجفف.

ودعت المؤسسة المهتمين بهذه الأدلة الفنية إلى الحصول عليها مجاناً من خلال مكاتب وفروع المؤسسة، ومن خلال الموقع الالكتروني (www.psi.pna.ps).

#المواصفات والمقاييس

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

تضم فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ.. مبادرة مصرية جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة

صحيفة عبرية تتساءل: ما الذي أوجع قشوع حتى وصف نفسه بـ”الفلسطيني المرتحل”؟

خلال الموجة الحالية .. وفاة 9 نساء حوامل بغزة بسبب "كورونا"

أحدها قادم من إسرائيل والآخر يتضمن "طبيبا نفسيا".. وفود واشنطن لسعيّد تثير جدلا واسعا

الجيش الاسرائيلي يواصل نشر الجداران الاسمنتية على طول حدود غزة (فيديو)

بحثا جهود إعادة إحياء السلام.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين المصري والاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

اسرى

قناة عبرية تنشر تفاصيل مثيرة حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن “جلبوع”

الصحة بغزة: تسجيل 10 حالات وفاة و1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا

15-576x1024

بالأسماء .. مصادر في الجهاد الإسلامي تكشف عن قائد عملية هروب الأسرى

28CE9799-322C-46A7-B40A-D70061F9D7EF

بينهم من معتقلي الجهاد وزكريا الزبيدي.. صور : هروب 6 أسرى من سجن "جلبوع" عبر حفر نفق

هارتس : بينيت سيسمح بمساعدة السلطة وخطر مواجهة جديدة مع غزة لا زال قائمًا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية