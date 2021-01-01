"المواصفات والمقاييس" تطلق الأدلة الفنية القياسية لعدة منتوجات زراعية

رام الله / سما /

أطلقت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأدلة الفنية القياسية لعدد من المنتوجات الزراعية في فلسطين، استكمالا للجهود المبذولة لتطوير واعتماد وتطبيق النظام الوطني لجودة المنتوجات الزراعية الفلسطينية، الذي تم تطويره انسجاما مع خطط الحكومة التنموية الخاصة بالعناقيد الزراعية، ومتوافقا مع المعايير الدولية للممارسات الزراعية الجيدة.

وقال مدير عام المؤسسة حيدر حجة "إن هذه الأدلة تم إعدادها للنهوض بالقطاع الزراعي، والتسهيل على المزارعين والمسوقين والمستهلكين، وكافة العاملين في القطاع الزراعي في فهم وتبني وتطبيق المواصفات الفنية الخاصة بكل منتوج، والذي من شأنه فتح آفاق وفرص جديدة لتسويق المنتوجات الزراعية بأسعار عادلة محليا وخارجيا".

ولفت حجة إلى أهمية إعداد الأدلة الفنية التي توفر للمزارع الممارسات الزراعية الجيدة، وتشجع المزارعين على تطبيقها للحصول على منتوجات بجودة مرتفعة، للحفاظ على سلامة غذاء المستهلك الفلسطيني، كما أن تطبيق الأدلة الفنية يساعد المزارع في تقليل التكلفة التي تنفق على المبيدات التي جرى بالعادة استخدامها بشكل كبير، خارج نطاق الضوابط المحددة في المواصفات عدا عن أضرارها الصحية والبيئية، إضافة إلى تشجيع استهلاك المنتوجات الزراعية الآمنة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ودعم المنتوجات الزراعية والنهوض بالقطاع الزراعي.

وأضاف "أن المنتوجات الآمنة ستكون قريباً في متناول الجميع، وسيكون بمقدرة المواطن شراؤها من نقاط البيع والأسواق والمحلات التجارية في مختلف أنحاء الوطن".

وشكر حجة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لتقديمها الدعم المالي والفني لتطوير الأدلة من خلال مشروع "دعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير سلاسل القيمة الزراعية في الضفة الغربية"، والممول من الحكومة الكندية والمنفذ من قبل "الفاو" بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية.

وأعلنت المؤسسة إطلاق الأدلة الفنية للمواصفة القياسية للمنتوجات الزراعية التالية: الأفكادو، والجوافة، والفلفل الحلو، وخليط الزعتر المطحون والزعتر المجفف.

ودعت المؤسسة المهتمين بهذه الأدلة الفنية إلى الحصول عليها مجاناً من خلال مكاتب وفروع المؤسسة، ومن خلال الموقع الالكتروني (www.psi.pna.ps).