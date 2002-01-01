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"سرايا القدس" تبارك عملية انتزاع الحرية وتؤكد أن الحرية هي قدر الاسرى

الإثنين 06 سبتمبر 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تبارك عملية انتزاع الحرية وتؤكد أن الحرية هي قدر الاسرى



غزة / سما /

باركت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "عملية انتزاع الحرية" التي قادها الأسير المجاهد القائد "محمود عبد الله العارضة" وإخوانه الخمسة من سجن جلبوع قرب بيسان المحتلة.

وأكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن العملية تُعد انتصاراً جديداً للحركة الأسيرة في مواجهة العدو ضمن حرب الإرادات.

وقال: "إن المقاومة التي تواصل الحفر بالصخر ليل نهار؛ طلباً لحرية الأسرى، وهي ترى هذا الفعل البطولي الشجاع لتؤكد على أن قدر الأسرى هو الحرية والخلاص وأن الكف ما زال يواجه المخرز بكل شجاعة وعنفوان".

وأضاف: "إن هذا الفعل البطولي، الذي يشبه كثيراً ما حدث في سجن غزة المركزي عام 1987 وفي سجن عوفر 2002 على يد أبطال الجهاد الإسلامي، يؤكد على أن الفلسطيني لا يمكن ان يستسلم وأنه يصنع حريته بزناده".

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