ليس النفق الأول له.. من هو محمود العارضة قائد عملية الهروب من سجن جلبوع؟

رام الله / سما /

- ولد المحرر محمود عارضة في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975، في بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

- كان اعتقاله الأول في العام 1992 لم يكن قد أكمل عامه ال17 بعد، حكم حينها بالسجن 4 سنوات.

- شكلت تجربة الاعتقال الأولى محطة هامه في بناء شخصيته ووعية الوطني، واستطاع خلالها الدراسة و أجتياز امتحان الثانوية العامة " التوجيهي" خلال اعتقاله.

- أعيد اعتقاله للمرة الثانية في العام 1996 بتهمة الانتماء والعضوية في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات مقاومة قتل فيها عدد من الصهاينة.

- حكم بالسجن المؤبد مدى الحياة و 15 عاما، أمضى منها قبل إنتزاعه لحريته اليوم (6 أيلول/سبتمبر 2021) 26 عاما.

- تعرض خلال فترة اعتقاله للتضييق و العزل، ففي العام 2011 عزل سته أشهر متواصلة، ثم في العام 2014 على خلفية محاولته الهرب بحفر نفق في سجن شطة، حيث أمضى أكثر من عام في العزل.

- انتخب عضواً في الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة في السجون ونائباً للأمين العام للهيئة.

- للمحرر مؤلفات منشورة أتمها خلال سجنه وهي فقه الجهاد، تأثير الشيخ الغزالي على حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ منهجا وفكراً، إلى جانب مؤلفات أخرى غير منشورة.