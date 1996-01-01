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ليس النفق الأول له.. من هو محمود العارضة قائد عملية الهروب من سجن جلبوع؟

الإثنين 06 سبتمبر 2021 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليس النفق الأول له.. من هو محمود العارضة قائد عملية الهروب من سجن جلبوع؟



رام الله / سما /

-      ولد المحرر محمود عارضة في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975،  في بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

-      كان اعتقاله الأول في العام 1992 لم يكن قد أكمل عامه ال17 بعد، حكم حينها بالسجن 4 سنوات.

-      شكلت تجربة الاعتقال الأولى محطة هامه في بناء شخصيته ووعية الوطني، واستطاع خلالها الدراسة و أجتياز امتحان الثانوية العامة " التوجيهي" خلال اعتقاله.

-      أعيد اعتقاله للمرة الثانية في العام 1996 بتهمة الانتماء والعضوية في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات مقاومة قتل فيها عدد من الصهاينة.

-      حكم بالسجن المؤبد مدى الحياة و 15 عاما، أمضى منها قبل إنتزاعه لحريته اليوم (6 أيلول/سبتمبر 2021) 26 عاما.

-      تعرض خلال فترة اعتقاله للتضييق و العزل، ففي العام 2011 عزل سته أشهر متواصلة، ثم في العام 2014 على خلفية محاولته الهرب بحفر نفق في سجن شطة، حيث أمضى أكثر من عام في العزل.

-      انتخب عضواً في الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة في السجون ونائباً للأمين العام للهيئة.

-      للمحرر مؤلفات منشورة أتمها خلال سجنه وهي فقه الجهاد، تأثير الشيخ الغزالي على حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ منهجا وفكراً، إلى جانب مؤلفات أخرى غير منشورة. 

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