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الداخلية تكشف عن عدد المواليد خلال أغسطس في قطاع غزة

الإثنين 06 سبتمبر 2021 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية تكشف عن عدد المواليد خلال أغسطس في قطاع غزة



غزة / سما /

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية-الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال شهر آب/ أغسطس الماضي 4621 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 319 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ " 2364" مولوداً بنسبة تقدر بـ 51.1%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.8% بواقع 2257 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت خلال الشهر الماضي 1679 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 897 مولوداً.

 

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 827 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 637 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 581 مولوداً جديداً.

الوفيات

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 319 حالة وفاة خلال الشهر المنصرم، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 177 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 55.4%، مقابل 142حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 44.5%.

#غزة #وزارة الداخلية #المواليد

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