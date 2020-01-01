رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الإثنين، رفض الرئاسة الفلسطينية لما يسمى "مشروع التسوية الإسرائيلي"، ودعوتها لأبناء شعبنا إلى عدم التعاطي معه.

كما أبرزت الصحف الثلاث عمليات التجريف التي ينفذها الاحتلال بمقبرة اليوسفية في القدس، وقيام المستوطنين بنصب خيمة ومنزل متنقل بالأغوار، وفرض الاحتلال الإغلاق على الضفة وغزة اعتبارا من اليوم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئاسة ترفض ما يسمى "مشروع التسوية الإسرائيلي" وتدعو شعبنا إلى عدم التعاطي معه

- الرئيس يهاتف رامي الحمد الله مهنئا إياه بإنجاز جامعة النجاح

- اشتية: الرئيس يسعى إلى خلق مسار سياسي جديد مستند إلى الشرعية الدولية بدعم عربي

- دويكات: توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة المشاركة بمهمة القبض على نزار بنات

- أبو جيش: إسرائيل استغلت جائحة "كورونا" لضرب الاقتصاد الفلسطيني

- الخارجية: جهد فلسطيني أردني مشترك لحماية الأقصى ومواجهة الدعوات لتصعيد اقتحاماته

* "الأيام":

- اشتية: الرئيس يسعى لخلق مسار سياسي جديد مستند إلى الشرعية الدولية بدعم عربي

- 7 وفيات ورصد 1951 اصابة كورونا جديدة

- "الصحة": 35% من الإصابات تسجل في المدارس

- المستوطنون يعتدون في الأغوار ومسافر يطا والاحتلال يخطر بتجريف كروم عنب بتير

- الاحتلال يجدّد اعتداءه على أرض "مقبرة الشهداء" لتحويلها إلى حديقة توراتية

- دويكات: توجيه الاتهام لجميع أفراد القوة المشاركة بمهمة القبض على نزار بنات

* "القدس":