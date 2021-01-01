الشيخ عزام: عملية الهروب من سجن جلبوع صفعة قوية لمنظومة القمع الصهيونية

غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، أن عملية الهروب من سجن جلبوع المحصن، التي نفذها ستة أسرى تُشكل صفعة قوية لمنظومة القمع والعدوان الإسرائيلي.

وأوضح الشيخ عزام في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن العملية تؤكد عزيمة وإرادة الأسرى الأبطال على انتزاع حريتهم، مبينا أن هناك محاولاتٌ كثيرة مشابهة منها ما نجح، ومنها ما قدّر الله له غير ذلك.

وقال: دائماً يضرب الأسرى ببطولاتهم أروع معاني التحدي والمواجهة للاحتلال، وما حدث فجر اليوم مفخرة أثلجت صدور جماهير شعبنا وأمتنا".

وأضاف الشيخ عزام: لن تنجح تحصينات الاحتلال وأسلاكه الشائكة والمكهربة في ثني الأسرى عن تكرار هذه المحاولات، والتوفيق دائماً من عند الله".