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الشعبيّة تُشيد بانتصار إرادة التحرر للأسرى الستة وتدعو جماهير شعبنا لتوفير الحاضنة لهم

الإثنين 06 سبتمبر 2021 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبيّة تُشيد بانتصار إرادة التحرر للأسرى الستة وتدعو جماهير شعبنا لتوفير الحاضنة لهم



غزة / سما /

أشادت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، صباح اليوم الاثنين، بانتصار الإرادة البطولية لستة أسرى من أصحاب المؤبّدات العالية الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" الصهيوني الأشد تحصينًا بين سجون العدو.

ورأت الجبهة الشعبيّة أنّ تمكّن ستة من الأسرى الأبطال من تحرير أنفسهم يثبت من جديد أنّ كل إجراءات العدو الصهيوني لن تتمكّن من النيل من عزيمة وإرادة الأسرى وصمودهم ومن دورهم النضالي حيث يتواجدون، وبأنّ كل سياسات دولة الكيان لن تفلح في ثني شعبنا عن ممارسة حقّه الطبيعي في مُقاومة الاحتلال بشتى الأساليب والطرق التي يبتكرها على الدوام.

ودعت الشعبيّة جماهير شعبنا كافة إلى توفير الحاضنة الشعبيّة لهؤلاء الأسرى الأبطال الذين هزموا منظومة الاحتلال الأمنيّة من أجل تفويت الفرصة على الاحتلال وأجهزته وأعوانه من الوصول إليهم أو إلحاق أي أذى بهم.

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