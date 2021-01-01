الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد إعلامي شبَّه النادي وجماهيره بـ"النازية"

القاهرة / وكالات /

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعا مساء يوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة قرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الاعلامي ابراهيم عيسى "الذي تجاوز كل حدود المهنية والمسؤولية، وراح يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن، وشبَّه النادي الأهلي وجماهيره بـ(النازية)".

كما قرر المجلس تحويله إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، باعتباره عضوا عاملا بالنادي، نظرا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ الأهلي، مخالفا بذلك نص المادتين (102 و103) من لائحة النظام الأساسي للنادي.