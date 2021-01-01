  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد إعلامي شبَّه النادي وجماهيره بـ"النازية"

الإثنين 06 سبتمبر 2021 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد إعلامي شبَّه النادي وجماهيره بـ"النازية"



القاهرة / وكالات /

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعا مساء يوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة قرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الاعلامي ابراهيم عيسى "الذي تجاوز كل حدود المهنية والمسؤولية، وراح يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن، وشبَّه النادي الأهلي وجماهيره بـ(النازية)".

كما قرر المجلس تحويله إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، باعتباره عضوا عاملا بالنادي، نظرا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ الأهلي، مخالفا بذلك نص المادتين (102 و103) من لائحة النظام الأساسي للنادي.

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

تضم فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ.. مبادرة مصرية جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة

صحيفة عبرية تتساءل: ما الذي أوجع قشوع حتى وصف نفسه بـ”الفلسطيني المرتحل”؟

خلال الموجة الحالية .. وفاة 9 نساء حوامل بغزة بسبب "كورونا"

أحدها قادم من إسرائيل والآخر يتضمن "طبيبا نفسيا".. وفود واشنطن لسعيّد تثير جدلا واسعا

الجيش الاسرائيلي يواصل نشر الجداران الاسمنتية على طول حدود غزة (فيديو)

بحثا جهود إعادة إحياء السلام.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين المصري والاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

اسرى

قناة عبرية تنشر تفاصيل جديدة ومثيرة حول عملية هروب الأسرى من سجن “جلبوع”

15-576x1024

بالأسماء .. مصادر في الجهاد الإسلامي تكشف عن قائد عملية هروب الأسرى

28CE9799-322C-46A7-B40A-D70061F9D7EF

بينهم من معتقلي الجهاد وزكريا الزبيدي.. صور : هروب 6 أسرى من سجن "جلبوع" عبر حفر نفق

هارتس : بينيت سيسمح بمساعدة السلطة وخطر مواجهة جديدة مع غزة لا زال قائمًا

بالونات

موقع عبري: مئات البالونات الحارقة أطلقت من غزة اليوم والردع "الإسرائيلي" غائب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية