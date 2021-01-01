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ردا على دعوات اقتحامه: المفتي يدعو لشد الرحال إلى "الأقصى"

الإثنين 06 سبتمبر 2021 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على دعوات اقتحامه: المفتي يدعو لشد الرحال إلى "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد أحمد حسين، أبناء شعبنا لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط فيه، لتفويت الفرصة على من يريدون اقتحامه والاعتداء عليه.

وجاءت تصريحات المفتي العام ردا على دعوات منظمات "الهيكل" المزعوم وأتباعها للمشاركة في اقتحامات جماعية واسعة للأقصى.

وقال المفتي في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن تلك الدعوات تأتي في سياق الحملة المسعورة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة بشكل مخطط له.

واعتبر هذه الدعوات التحريضية العدوانية التي تحث المستوطنين المتطرفين على تدنيس المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تصعيدا خطيرا، مبينا أن ما تتعرض له مدينة القدس يهدف إلى تهويدها بالكامل، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانيا، وتغيير معالم المدينة العربية والإسلامية، وفرض أمر واقع جديد يحول دون وصول العرب والمسلمين إليها.

وناشد المفتي العام، الأمتين العربية والإسلامية إلى بذل أقصى جهودهما العملية لحماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، ونصرتهما بكل ما أوتوا من وسائل وطرق، لمنع محاولات التدنيس والتزوير والتهويد التي تجري في هذه الفترة.

#المفتي #المسجد الأقصى

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