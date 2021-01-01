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بحر: فرار الأسرى الستة نصر جديد وعمل اسطوري ودليل أن شعبنا تواق للحرية

الإثنين 06 سبتمبر 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحر: فرار الأسرى الستة نصر جديد وعمل اسطوري ودليل أن شعبنا تواق للحرية



رام الله / سما /

أشاد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بفرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع الصهيوني"، مؤكداً على أن ذلك دليل على أن شعبنا تواق للحرية، وأن كل إجراءات الاحتلال لن تثنيه عن نيل مراده بالحرية.

ووصف د. بحر؛ في تصريح صحفي أصدره في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فرار الأسرى الستة بالعمل البطولي ونصر جديد لشعبنا والحركة الأسيرة، خاصة وأنهم تجاوزا كل إجراءات الاحتلال في سجن جلبوع الذي يعد من أكثر سجون الاحتلال تحصيناً وتأميناً، لتنهار أمام إصرار أسرانا على الحرية والعيش بكرامة.

وأكد د. بحر أن انتصار أسرانا بالفرار من سجنهم وكسر قيدهم، يثبت أن عزيمة الأسرى قوية لا تلين وأن سنوات السجن لم ولن تقهرهم ولن تفت في عضدهم.

وشدد على ضرورة توفير كل الحماية الممكنة للأسرى الستة، وعدم تركهم وحدهم في معركتهم مع الاحتلال التي بدأت من خلال إرغام أنفه بالتراب بهروبهم، مطالباً السلطة برام الله والفصائل وأبناء شعبنا لتشكيل غطاء وحماية لهم.

#الأسرى #الحرية #احمد بحر

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