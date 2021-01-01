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احتفالات في جنين .. صور : أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل البحث عن الأسرى الهاربين

الإثنين 06 سبتمبر 2021 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتفالات في جنين .. صور : أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل البحث عن الأسرى الهاربين



القدس المحتلة / سما /

 شهدت مدينة ومخيم جنين صباح اليوم الإثنين، مسيرة للمركبات والدراجات النارية، كما أطلق مسلحون النار بالهواء، احتفاءاً وفرحاً بتمكن ستة أسرى من محافظة جنين بالهرب من سجن جلبوع الإسرائيلي؟

وعمت مشاعر الفرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن فرحتهم بالعملية ووجهوا التحية للأسرى.

في سياق متصل ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تواصل البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن جلبوع في منطقة بيت شأن الليلة الماضية عبر نفق حفروه داخل زنزانتهم.
 
وأشارت القناة إلى أن مروحيات وطائرات مُسيّرة تُشارك في البحث عن الأسرى الهاربين، ونصبت الشرطة الإسرائيلية حواجز على الطرقات الرئيسية وفي التجمعات السكانية المحاذية لسجن جلبوع، وتستعين بوحدة الكلاب البوليسية في عملية البحث.
 
وقالت القناة إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية تخشى أن يكون الأسرى الهاربون قد تمكنوا من الوصول إلى مدينة جنين

وبحسب القناة، يبدو أن الأسرى تمكنوا من خلال النفق الهروب إلى الحقول الزراعية بالقرب من السجن.
 
وقال مصدر أمني في حديث مع القناة 12 العبرية: إن الحادث خطير ومحرج، لأن عملية الهروب تم التخطيط لها منذ مدة طويلة دون أن تستطيع مصلحة السجون كشفها.
 
بدوره قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف أن مفوضة مصلحة السجون كيتي بري شرعت في التحقيق في ملابسات الحادث، ولم يصدر عن مكتبها أي تعقيب.

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