شاهد الصور : الرئيس الإسرائيلي يتفقد حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

​تجوّل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، مساؤ امس الأحد، بمحيط قطاع غزة، والتقى برؤساء المجالس هناك ومع مقاتلي القبة الحديدية.



وذكر موقع "واللا" العبري، أن هرتصوغ زار المنطقة برفقة رئيس الأركان أفيف كوخافي، حيث أطلعه مسؤول المنطقة الجنوبية، اليعازر توليدانو، على التحديات التي تواجه الجنود على الحدود.

وكانت مشاهد مصورة قد أظهرت فلسطينيا (يوم 21 أغسطس/آب الماضي) وهو يُطلق النار من مسدسه على الجندي، عبر ثغرة في الجدار الإسمنتي المحيط بقطاع غزة، من مسافة صفر، أثناء قنصه متظاهرين فلسطينيين.



ولاحقًا، وفي 30 أغسطس/آب، أعلن مستشفى سوروكا في إسرائيل، عن وفاة القناص شموئيلي متأثرًا بالجروح البالغة التي أُصيب بها.