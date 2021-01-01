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زعيم المقاومة الأفغانية مسعود يعلن استعداده لمحادثات مع طالبان بشرط

الإثنين 06 سبتمبر 2021 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم المقاومة الأفغانية مسعود يعلن استعداده لمحادثات مع طالبان بشرط



كابول/سما/

قال زعيم جماعة أفغانية معارضة تقاوم حكم حركة طالبان في أفغانستان في وادي بنجشير شمالي العاصمة كابول اليوم الأحد إنه يرحب بمقترحات من مجلس العلماء بالتفاوض من أجل تسوية لوقف القتال.

وأعلن أحمد مسعود، زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، ذلك على صفحة الجبهة على فيسبوك. وفي وقت سابق قالت قوات طالبان إنها دخلت عاصمة إقليم بنجشير بعد أن تمكنت من تأمين المناطق المحيطة.

وقال مسعود في منشور على فيسبوك “جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية توافق من حيث المبدأ على حل المشكلات الحالية وإنهاء القتال على الفور ومواصلة التفاوض”.

وأضاف “من أجل التوصل إلى سلام دائم، الجبهة مستعدة لوقف القتال بشرط وقف طالبان أيضا لهجماتها وتحركاتها العسكرية في بنجشير وأنداراب” في إشارة لمنطقة مجاورة تقع في إقليم بغلان.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن مجلس العلماء المؤلف من رجال دين دعا طالبان لقبول التفاوض من أجل تسوية سلمية ووقف القتال في بنجشير.

#زعيم المقاومة الافغانية #احمد مسعود #طالبان #وادي بنجيشر #كابول #افغانستان

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